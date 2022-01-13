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Медиагруппа «Патриот» и издание «Бизнес Новости в Кирове» заключили партнерское соглашение

  /   Обновлено: 13 января 2022 13:13
Общество
Медиагруппа «Патриот» и издание «Бизнес Новости в Кирове» заключили партнерское соглашение
Prt Scr youtube.com  /  Медиагруппа Патриот

Санкт-Петербург, 13 января. Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук объявил о начале сотрудничества c интернет-изданием «Бизнес Новости в Кирове».

Отмечается, что деловое издание «Бизнес Новости в Кирове» входит в группу компаний INMEDIA. Оно специализируется на публикациях для деловой элиты региона. Целевая аудитория этого СМИ состоит из владельцев бизнеса, руководителей предприятий, менеджеров среднего звена, руководителей органов государственной власти.

«В начале нового рабочего года Медиагруппа "Патриот" рада начать сотрудничество с интересным кировским изданием "Бизнес Новости". Экономический и социальный блоки являются самыми востребованными у наших читателей. В успехе работы с новыми коллегами мы уверены», – заявил Столярчук.

Медиагруппа и кировское издание будут обмениваться эксклюзивными новостями и аналитическими материалами. В рамках сотрудничества также планируется предоставление информационной поддержки значимым российским мероприятиям в области экономики и финансов.

В конце декабря 2021 года стало известно, что «Патриот» заключил соглашение о сотрудничестве с независимым информационным порталом «Посольская жизнь». Одна из целей работы издания — создание и продвижение торгового, экономического и культурного обмена между субъектами РФ и другими странами.

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сотрудничество патриот киров медиагруппа
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