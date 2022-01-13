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Песков не увидел связи между «Северным потоком — 2» и вопросами безопасности Европы

Политика
Песков не увидел связи между «Северным потоком — 2» и вопросами безопасности Европы
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 13 января. Попытки связать экономический проект «Северный поток — 2» с вопросами европейской безопасности — абсурдны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Соответствующий тезис прозвучал в рамках его выступления перед журналистами по вопросу призывов из Соединенных Штатов усилить санкционное давление на «Северный поток — 2».

«Это как раз лишнее подтверждение того, что стоит за всем этим — попытки давления на Россию, попытки недобросовестной экономической конкуренции и так далее и тому подобное», — сказал он.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон намерен отстрочить момент введения в эксплуатацию «Северного потока — 2». По ее словам, в этом вопросе Белый дом действует сообща с партнерами из Берлина.

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