Песков не увидел связи между «Северным потоком — 2» и вопросами безопасности Европы

Москва, 13 января. Попытки связать экономический проект «Северный поток — 2» с вопросами европейской безопасности — абсурдны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Соответствующий тезис прозвучал в рамках его выступления перед журналистами по вопросу призывов из Соединенных Штатов усилить санкционное давление на «Северный поток — 2».

«Это как раз лишнее подтверждение того, что стоит за всем этим — попытки давления на Россию, попытки недобросовестной экономической конкуренции и так далее и тому подобное», — сказал он.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон намерен отстрочить момент введения в эксплуатацию «Северного потока — 2». По ее словам, в этом вопросе Белый дом действует сообща с партнерами из Берлина.