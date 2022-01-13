Путин заслушает доклад Шойгу об операции миротворцев ОДКБ в Казахстане

Москва, 13 января. Министр обороны России Сергей Шойгу проинформирует президента РФ Владимира Путина об операции миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер заслушает доклад руководителя военного ведомства в четверг, 13 января.

«В течение дня президент примет министра обороны Сергея Шойгу с докладом по миротворческим силам ОДКБ в Казахстане. Это будет открыто, мы вас проинформируем», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что миротворцы организации приступили к передаче охраняемых объектов казахстанским правоохранителям. Также Министерство обороны России сообщило о новом шаге коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, передает «Царьград».