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Песков отреагировал на разногласия в рамках переговоров России, США и НАТО в Женеве

Политика
Песков отреагировал на разногласия в рамках переговоров России, США и НАТО в Женеве
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 13 января. Кремль фиксирует, что по принципиальным вопросам консультаций России, США и НАТО в Женеве и Брюсселе зафиксированы разногласия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, это является плохим фактором, так как переговоры намечались для того, чтобы получить конкретные ответы на конкретно поставленные принципиальные вопросы

«По этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо, это можно только зачесть в минус состоявшихся двух раундов», — пояснил Песков представителям СМИ.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил неспособность США аргументированно отстаивать позицию на переговорах. По его словам, американские политики через прессу запустили миф о «неминуемом российском вторжении на Украину» и теперь сами же преодолевают собственные фобии.

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россия сша нато песков
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