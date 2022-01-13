Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 14:11
14:10
Весь мир
Израиль обвинил Иран в вербовке своих граждан через Facebook
14:10
Политика
Саакашвили заявил о разработке в тюрьме плана по выводу Грузии из кризиса
14:07
Технологии
Xiaomi может запустить Redmi Note 12 в производство уже в этом году
14:04
Общество
В Невьянске сотрудники Росгвардии помогли женщине спасти сбитую машиной собаку
14:00
Общество
Имя Мохамед стало самым популярным среди новорожденных мальчиков в Брюсселе в 2021 году
13:59
Общество
Власти Финляндии могут ввести чрезвычайное положение из-за ухудшения ситуации с COVID-19
13:59
Шоу-бизнес
Празднующий 39-летие Туриченко заявил, что у него «большие планы»
13:58
Общество
Статистика по COVID-19 в Петербурге свидетельствует о новой волне заболеваемости
13:58
Политика
Свежий номер The Economist предсказал итог переговоров Россия — НАТО карикатурой с Путиным
13:56
Спорт
«Динамо» показало видео о возвращении футболиста Федора Смолова в стиле «Гарри Поттера»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Марк Варшавер назвал «жуткой» Александру Захарову после обвинений в его адрес

  /   Обновлено: 13 января 2022 13:07
Общество
Марк Варшавер назвал «жуткой» Александру Захарову после обвинений в его адрес
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 13 января. Директор «Ленкома» Марк Варшавер резко высказался об актрисе Александре Захаровой после прозвучавших в его адрес обвинений. По его мнению, дочь легендарного режиссера занимается самопиаром, заявляя о нарушениях со стороны руководителя театра по госзакупкам.

Варшавер назвал слова Захаровой «наветом». Ему обидно, что артистка, которая является наследницей Марка Захарова, порочит честь своего отца.

«Ситуация, когда, как говорится, оскорбили при всех, а извиняться будут наедине. Сейчас нам все звонят и понимают, насколько она жуткая, эта Захарова. Она говорит такие гадости, но все — вымысел», — пояснил Варшавер в интервью MK.ru.

Она добавил, что слова о приватизации театра — ложь. Варшавер отметил, что «Ленком» находится в хорошем положении. В театре играют молодые артисты, которые получают главные роли в спектаклях.

Отношения между Захаровой и Варшавером резко ухудшились после смерти режиссера в 2019 году. Артистка обвинила директора театра сразу по ряду пунктов. По ее мнению, Варшавер хочет уничтожить имя ее отца.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Марк Варшавер назвал «жуткой» Александру Захарову после обвинений в его адрес
захарова обвинения варшавер
Комментировать