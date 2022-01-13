Марк Варшавер назвал «жуткой» Александру Захарову после обвинений в его адрес

Москва, 13 января. Директор «Ленкома» Марк Варшавер резко высказался об актрисе Александре Захаровой после прозвучавших в его адрес обвинений. По его мнению, дочь легендарного режиссера занимается самопиаром, заявляя о нарушениях со стороны руководителя театра по госзакупкам.

Варшавер назвал слова Захаровой «наветом». Ему обидно, что артистка, которая является наследницей Марка Захарова, порочит честь своего отца.

«Ситуация, когда, как говорится, оскорбили при всех, а извиняться будут наедине. Сейчас нам все звонят и понимают, насколько она жуткая, эта Захарова. Она говорит такие гадости, но все — вымысел», — пояснил Варшавер в интервью MK.ru.

Она добавил, что слова о приватизации театра — ложь. Варшавер отметил, что «Ленком» находится в хорошем положении. В театре играют молодые артисты, которые получают главные роли в спектаклях.

Отношения между Захаровой и Варшавером резко ухудшились после смерти режиссера в 2019 году. Артистка обвинила директора театра сразу по ряду пунктов. По ее мнению, Варшавер хочет уничтожить имя ее отца.