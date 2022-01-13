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Песков пригрозил США ответными мерами в случае принятия санкций против Путина

Политика
Песков пригрозил США ответными мерами в случае принятия санкций против Путина
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 13 января. Введение санкций против президента РФ Владимира Путина стало бы запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений. Такое мнение высказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее сенаторы от Демократической партии США представили законопроект о новых антироссийских санкциях на случай обострения обстановки вокруг Украины. Проект предполагает введение ограничений против Путина. По словам официального представителя Кремля, Россия надеется на победу здравого смысла.

«Хотим надеяться на то, что это только громкие заявления и такое бряцание — по-русски прекрасное слово, дабы попытаться как-то повлиять на нашу страну», — высказался он.

Песков добавил, что в случае введения санкций от России последует адекватный ответ. Сейчас же США пытаются оказать давление на Москву, что бессмысленно, так как санкции можно приравнять к инициативе по разрыву отношений, заключил он.

Ранее Песков заявил, что Россия замечает, как переговоры по гарантиям безопасности с западными представителями обрамляются агрессивными заявлениями США. По словам представителя Кремля, Москва понимает, зачем официальный Вашингтон это делает.

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санкции путин песков
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