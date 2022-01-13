«Краснодар» объявил о назначении Фарке новым главным тренером команды

Краснодар, 13 января. Экс-тренер английского «Норвич Сити» Даниэль Фарке возглавил футбольный клуб «Краснодар».

Фарке сменил Виктора Гончаренко на посту главного тренера «Краснодара». Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба «быков». Помогать Фарке будут Эдмунд Риемер, Кристофер Джон и Крис Домогалла.

Последним местом работы немецкого тренера был «Норвич». В ноябре Фарке покинул пост наставника английского клуба, который он дважды выводил из Чемпионшипа в АПЛ.

«Краснодар» завершил первую часть сезона РПЛ на пятом месте. В 18 матчах чемпионата России по футболу «быки» набрали 29 очков и на восемь баллов отстают от лидирующего «Зенита».

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