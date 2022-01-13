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«Краснодар» объявил о назначении Фарке новым главным тренером команды

  /   Обновлено: 13 января 2022 12:56
Спорт
«Краснодар» объявил о назначении Фарке новым главным тренером команды
Global Look Press  /  Paul Chesterton via www.imago-im/www.imago-images.de

Краснодар, 13 января. Экс-тренер английского «Норвич Сити» Даниэль Фарке возглавил футбольный клуб «Краснодар».

Фарке сменил Виктора Гончаренко на посту главного тренера «Краснодара». Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба «быков». Помогать Фарке будут Эдмунд Риемер, Кристофер Джон и Крис Домогалла.

Последним местом работы немецкого тренера был «Норвич». В ноябре Фарке покинул пост наставника английского клуба, который он дважды выводил из Чемпионшипа в АПЛ.

«Краснодар» завершил первую часть сезона РПЛ на пятом месте. В 18 матчах чемпионата России по футболу «быки» набрали 29 очков и на восемь баллов отстают от лидирующего «Зенита».

Ранее бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Юрий Жирков заключил контракт с «Химками». Защитник перешел в подмосковный клуб на правах свободного агента.

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