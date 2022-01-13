Евродипломат Боррель подтвердил диалог ЕС и США в сфере контактов с РФ по безопасности

Париж, 13 января. Соединенные Штаты и Евросоюз постоянно взаимодействуют на тему переговоров Вашингтона с Москвой по вопросам безопасности. С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он высказался на фоне недавней встречи российской и американской делегаций в Женеве. Стороны обсуждали вопрос отказа Североатлантического альянса от расширения. Боррель подтвердил диалог Брюсселя и Вашингтона по переговорам России и США. Он выступил перед началом неформальной беседы министров обороны стран Евросоюза во французском Бресте.

«Очень много было разговоров о том, что Европа не участвует в (диалоге по безопасности с РФ и США. — Прим ФАН) и не присутствует за столом переговоров, однако в эти дни мы поддерживаем очень плотную координацию с США. Я неоднократно общался по телефону с госсекретарем (США Энтони Блинкеном. — Прим. ФАН), коллеги-министры также контактировали», — сообщил дипломат.

Ранее Боррель объявил о положительном отношении Брюсселя к переговорам с Россией по гарантиям безопасности. Он заявил о необходимости такого диалога с Москвой.