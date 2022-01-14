НАТО и Россия оставляют возможности для дальнейшего диалога

Переговоры России и представителей стран НАТО прошли 12 числа в Брюсселе. И кажется, о завершении процесса поиска компромиссов говорить пока рано, учитывая, на что представители Альянса согласились пойти, а чему воспротивились категорически.

Стоит напомнить, что основным предметом переговоров являются предложенные ранее российским министерством иностранных дел проекты договоров о гарантиях безопасности. Один из них — непосредственно Вашингтону, другой — уже руководству НАТО.

Суть предложений, исходящих от нашей страны, в том, чтобы Альянс не включал в свой состав страны, которые ранее были советскими республиками. В первую очередь речь идет об Украине, Грузии и Молдавии.

Также НАТО в рамках обеспечения гарантий безопасности должна ограничить количество учений и маневров на российской границе и сократить количество вооружений. И особенно, ядерных ракет.

В итоге переговоры растянулись на три этапа. Так, в понедельник состоялось семичасовое обсуждение договора между замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и замгоссекретаря США Венди Шерман. И где американская сторона высказалась категорически против пунктов, касающихся включения или невключения Украины в Альянс.

Однако по итогам обсуждения уже в Брюсселе, 12 января, представители НАТО стали говорить о возможности снижения количества военных учений вблизи российских границ, а из США пошли предложения о том, что, в принципе, можно вернуться к договору о ракетах средней и малой дальности, из которого Соединенные Штаты в свое время вышли. А возвращение к этому соглашению и означает сокращение количества вооружений на территории Европы и на границе с РФ.

И хотя это промежуточные решения, которые не вносят никакой ясности в ключевой для России вопрос расширения НАТО на Восток — это уже что-то. Особенно в контексте предложения генсека Альянса Йенса Столтенберга о возврате к регулярным консультациям по линии Россия — НАТО. Поскольку в прошлом году эта коммуникация была фактически прервана, поскольку Альянс лишил аккредитации восемь сотрудников постоянного представительства России при НАТО. Россия закрыла постпредство, и в рамках симметричного ответа объявила о прекращении работы военной миссии Альянса в Москве.

Федеральное агентство новостей /

На этом, собственно, регулярная коммуникация Альянса и России прервалась. Теперь же руководство НАТО хочет эти каналы связи вернуть. Что также внушает некоторые надежды на возможность дальнейшего диалога.

Впрочем, говорить о «прорывных результатах» не приходится. Об этом можно судить, исходя из слов главы российской делегации на переговорах 12 января, заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, который подчеркнул:

«Россия обозначила: у нас есть набор законных военно-технических мер, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальные угрозы безопасности. А мы уже ощущаем… Будем принимать все необходимые меры, чтобы эти угрозы парировать военными средствами, если не получится политическими».

И в данном случае как минимум, судя по высказываниям в западной прессе, европейские и американские элиты воспринимают термин «военный и военно-технический ответ» как «вторжение на Украину». То есть для США и НАТО это уже какая-то практически свершившаяся реальность, к которой они предлагают активно готовиться.

Например, эксперт по внешней политике США Лоуренс Корб со страниц The National Interest пишет прямым текстом:

«К счастью, во время моего пребывания в Москве русские не напали на Украину, и 30 декабря 2021 года Владимир Путин и [Джо] Байден 50 минут говорили об Украине».

И нет, это не ирония и не сарказм, потому что господин Корб абсолютно серьезно предостерегает Россию от вторжения на Украину, потому что там начнется «партизанское сопротивление».

Впрочем, мало ли что говорят эксперты со страниц СМИ. Куда важнее, что по сообщению The Washington Post, проект «партизанской войны» и ее финансирования в администрации Джо Байдена стали рассматривать еще в конце прошлого года.

wikipedia.org / Michael Fleischhacker / Public Domain

Ну, и естественно, что демократы, что республиканцы в Конгрессе США подготовили свои пакеты санкций на случай, если Россия все же «пойдет войной на Украину». Демократы при этом предлагают отключение «Северного потока — 2», России от банковской системы SWIFT и иных коммерческих систем, а также и удар по «российским высоким технологиям» методом запрета торговли необходимыми комплектующими с нашей страной.

И в целом даже интересно становится, какова будет реакция американских политиков, когда окажется, что Россия в очередной раз «на войну не явилась». Весьма возможно, что гордо заявят, что «Вашингтон успешно надавил на Москву».

Европейские политики, к слову, тоже активно комментируют ход переговоров. И в этом смысле особо показательна активность Польши. министр иностранных дел которой, заявил, что:

«Раз уж мы заговорили о диалоге, то надо помнить еще об одной, очень важной вещи. Диалог нельзя приравнивать к переговорам. Вы не садитесь за стол переговоров, когда одна из сторон принуждает к этому угрозами в отношении своих соседей».

Под «угрозами в отношении соседей» глава польского МИД Збигнев Рау, естественно, имеет в виду все то же «вторжение России на Украину».

Впрочем, куда важнее в данном случае реакция Германии, которая является одним из неформальных лидеров НАТО. Канцлер этой страны, Олаф Шольц подчеркнул:

«Мы должны и дальше вести такие переговоры. Важной целью является, наряду с форматами, которые сейчас есть — стратегический диалог между США и Россией в Швейцарии, проходящая сейчас встреча НАТО — РФ, — также вступить в диалог в формате ОБСЕ, но и «нормандском формате», чтобы была возможность реализовать зафиксированные решения ради необходимого прогресса».

Весьма возможно, что настолько комплементарные по отношению к России и переговорам слова, были сделаны господином Шольцом после того, как во все эти тонкие переговорные процессы в своей неподражаемой манере решила вмешаться Украина.

Global Look Press / Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Речь идет о том, что еще 10 января киевский посол в Берлинепотребовал от Германии вооружений и всемерной поддержки своей страны, немедленного включения ее в ЕС и НАТО , а ФРГ просто обязана поддержать Украину, поскольку Германия «несет за Украину такую же историческую ответственность , как и за Израиль».

Напомнить ФРГ про «наследие Третьего рейха», судя по всему, было не самой удачной идеей со стороны «незалежной дипломатии». Однако это уже другая история, поскольку Украина к переговорам Россия — НАТО попросту допущена не была.

В общем, бурная публичная реакция на попытки России, НАТО и США договориться продолжается и, кажется, не собирается затихать.

Результаты же всего этого процесса пока можно охарактеризовать как скромные. НАТО не может поступиться принципами расширения на Восток, а для России это вопрос государственной безопасности.

Впрочем, стоит напомнить, что есть еще и третий этап переговоров в Вене по линии Россия — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 13 января. Который, в целом, тоже может внести некоторую конкретику в достигнутые предварительные договоренности. Радует хотя бы то, что и руководство Альянса, и Москва заговорили о возможности продолжения диалога в длительной перспективе. Хотя полностью снять напряжение, судя по всему, в ближайшее время не удастся.