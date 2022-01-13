Мишустин указал на высокие темпы восстановления российской экономики от пандемии

Москва, 13 января. Восстановление экономики России от последствий COVID-19 прошло быстрее, чем ожидалось, заявил председатель правительства Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

Уже во втором квартале 2021 года ВВП достиг допандемийного уровня. По итогам года РФ вышла не только на «довольно высокие значения по ключевым параметрам ВВП». Восстановилась и занятость, в течение этого времени сохранялся устойчивый внутренний спрос, отметил Мишустин.

Добиться успехов в этом направлении удалось во многом благодаря мерам поддержки, которые были оказаны кабинетом министров по поручению президента Владимира Путина. Граждане получили прямую помощь от государства: самый большой пакет мер был направлен на семьи с детьми. В свою очередь предприниматели, смогли опереться на льготные кредиты и программы стимулирования занятости.

Снизить давление на экономику удалось благодаря прививочной кампании, подчеркнул Мишустин. Избыток ликвидности и низкие процентные ставки привели к ускорению роста инфляции, однако в некоторых странах показатель достиг многолетних максимумов.