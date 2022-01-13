Режиссер Джеймс Ван объявил о завершении съемок второй части фильма «Аквамен»

Лос-Анджелес, 13 января. Съемки фильма «Аквамен-2» подошли к концу. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил режиссер Джеймс Ван.

Кинорежиссер опубликовал фотографию с актерами Джейсоном Момоа, который сыграл главного супергероя в картине, и Патриком Уилсоном, держащим в руках лейку для душа. Ван поблагодарил съемочную группу, отметив, что предстоит еще большая работа перед премьерой. Кинодеятель также признался, что ему не терпится поделиться своей работой со зрителями.

Prt Scr instagram.com / @creepypuppet

Работа над фильмом началась летом 2021 года в Лондоне. В фильме, помимо Момоа и Уилсона, сыграли Яхьи Абдул-Матин II, Эмбер Херд и Пилу Асбек. Детали сюжета сиквела еще не раскрывались. В России выход киноленты запланирован на 15 декабря 2022 года.

Ранее о завершении съемок фильма «Аквамен-2» рассказал главная звезда проекта Момоа. Первая часть вышла в 2018 году и имела огромный успех у зрителей.