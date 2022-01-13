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Глава МИД ФРГ Бербок выступила за европейское противостояние России и Китаю

  /   Обновлено: 13 января 2022 12:20
Политика
Глава МИД ФРГ Бербок выступила за европейское противостояние России и Китаю
wikipedia.org  /  Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen / CC BY-SA 2.0

Берлин, 13 января. Европа является «тяжеловесом» против России и Китая, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

По словам министра, это позволяет сделать общий политический курс ЕС. Бербок подчеркнула, что для укрепления роли Европы в мире требуется нечто большее, чем менеджмент в текущих кризисах. Это также требует долгосрочных стратегий и планирования, добавила она.

«Если Европа следует общему курсу и действует как единое целое, она является тяжеловесом, а если действует разобщенно, то борется в своей весовой категории», — высказалась Бербок.

Как отметила глава МИД, сейчас ФРГ в рамках ЕС работает над так называемым «стратегическим компасом», который будет обсуждаться с министрами обороны.

Ранее официальный представитель Правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что вопрос вступления Украины в состав НАТО в настоящее время не обсуждается. По его словам, каждая страна вправе самостоятельно выбирать, в какой союз она хочет вступать.

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россия германия Бербок
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