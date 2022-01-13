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Количество молодых работников за год снизилось почти на полмиллиона в России

Общество
Количество молодых работников за год снизилось почти на полмиллиона в России
pxhere.com

Москва, 13 января. Число работников среди молодых людей в России снизилось почти на полмиллиона за период с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года.

Количество молодых работников снизилось на 460,5 тыс. человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование организации FinExpertiza по данным Росстата.

«Помимо молодых, единственной возрастной группой, где за этот же период зафиксировано сокращение численности занятых, являются пожилые работники старше 70 лет (но там сокращение численности гораздо менее заметно — лишь на 24 тысяч человек)», — отмечается в сообщении.

Молодыми работниками принято считать граждан от 20 по 29 лет. Среди причин сокращения специалисты назвали демографическую яму в 90-х годах и проблемы в сфере предоставления услуг на фоне пандемии. Также фиксируется высокий уровень недоверия работодателей к молодых сотрудникам после учебы в вузах.

Мнение о том, что работу лучше всего искать в весенний или осенний периоды, опроверг один из ведущих экспертов по обучению и развитию персонала Ильгиз Валинуров. По его словам, для поиска работы мертвого сезона не существует.

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россия работа молодые специалисты
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