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Модернизированный российский Ту-160М оснастят новыми крылатыми ракетами

Армия
Модернизированный российский Ту-160М оснастят новыми крылатыми ракетами
wikipedia.org  /  Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 13 января. Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М ВКС РФ станет носителем нового поколения крылатых ракет различных типов.

В публикации американского издания The Drive говорится, что обновленный российский самолет получил новые двигатели, передовую авионику и современные системы навигации и связи. Комплекс бортовой обороны также был модернизирован, а вместе с ним обновился и арсенал Ту-160М.

По словам авторов статьи, самолет получит несколько типов ракет средней и большой дальности, находящихся в стадии разработки. По их словам, речь идет о боеприпасах Х-СД, который будет меньше по размерам, а также дальнобойном Х-БД с дальность полета до 7500 километров. Ту-160 также хотят оснастить гиперзвуковой авиационной ракетой Х-МТС.

Ранее эксперты говорили, что стратегический бомбардировщик Ту-160 стал самолетом нового уровня. Отмечается, что ВВС США боятся перехватывать эти боевые единицы, передает «Царьград».

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россия ту-160 ракеты арсенал
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