Женева, 13 января. Поведение генерального секретаря НАТО во время встречи с дипломатами РФ и сразу после лучше всего демонстрирует реальный результат прошедших переговоров.

Согласно официальным заявлениям, переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности прошли с минимальным успехом из-за патологического упрямства Вашингтона. Американцы и их европейские сателлиты категорически отказались идти на уступки по некоторым важнейшим требованиям Москвы.

Однако обнародован был лишь поверхностный слой информации о состоявшихся встречах. США не могут себе позволит раскрывать все подробности прошедших переговоров, в первую очередь из-за серьезных внутриполитических проблем. То, что происходило за кулисами, возможно, никто никогда не узнает. Хотя некоторые нюансы можно примерно обрисовать, присмотревшись к поведению ключевых спикеров со стороны коллективного запада. Тот же генсек НАТО выдал себя и своих главных кураторов с потрохами одним своим поведением. Если во время переговоров с представителями России Йенс Столтенберг еще как-то пытался сдерживать нервозность, то на итоговой пресс-конференции закатил настоящую истерику. И это говорит о многом.

wikipedia.org / Ukraine – NATO Commission chaired by the President

На плохо скрытые признаки провала США внимание зрителей телеканала «НАШ» обратил бывший депутат Верховной Рады Украины, политик Евгений Мураев, подчеркнув, что по реакции генерального секретаря НАТО можно легко представить, к чему пришли участники диалога.

«Вы видели, Столтенберг заметно нервничал. На встрече он еще худо-бедно сдерживался, но перед прессой почти закатил истерику. Абсолютно закаленный и спокойный человек не смог совладать с эмоциями. Это означает, что переговоры прошли совсем не гладко для НАТО и США. Им пришлось со многим смириться. Одно можно сказать точно — однополярная система рушится. Их мир закончился, отсюда такая нервозность», — проанализировал переговоры политик.

Мураев добавил, что позиции США непосредственно перед саммитом пошатнулись из-за провала с организацией майдана в Казахстане. Россия же получила дополнительный козырь, продемонстрировав сверхэффективность ОДКБ. Это несомненно оказало свое влияние на переговоры, и своеобразные качели в настроении Столтенберга стоит рассматривать как сигнал, в первую очередь для Украины. Киев должен, наконец, отказаться от своего глупого стремления в НАТО и оперативно вернуться к прежнему нейтральному статусу. Североатлантический альянс никому не принес никакой пользы. К тому же этот военный блок уже негласно открестился от Украины. Генеральный секретарь вроде настаивает на том, что украинцы сами вольны выбирать, но на самом деле все уже решено, и не в пользу Киева, что прекрасно видно по тихой истерике Столтенберга.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Никонов объяснил, как казахстанская уловка США предопределила исход переговоров Россия-НАТО.