Женева, 13 января. Поведение генерального секретаря НАТО во время встречи с дипломатами РФ и сразу после лучше всего демонстрирует реальный результат прошедших переговоров.
Согласно официальным заявлениям, переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности прошли с минимальным успехом из-за патологического упрямства Вашингтона. Американцы и их европейские сателлиты категорически отказались идти на уступки по некоторым важнейшим требованиям Москвы.
Однако обнародован был лишь поверхностный слой информации о состоявшихся встречах. США не могут себе позволит раскрывать все подробности прошедших переговоров, в первую очередь из-за серьезных внутриполитических проблем. То, что происходило за кулисами, возможно, никто никогда не узнает. Хотя некоторые нюансы можно примерно обрисовать, присмотревшись к поведению ключевых спикеров со стороны коллективного запада. Тот же генсек НАТО выдал себя и своих главных кураторов с потрохами одним своим поведением. Если во время переговоров с представителями России Йенс Столтенберг еще как-то пытался сдерживать нервозность, то на итоговой пресс-конференции закатил настоящую истерику. И это говорит о многом.
На плохо скрытые признаки провала США внимание зрителей телеканала «НАШ» обратил бывший депутат Верховной Рады Украины, политик Евгений Мураев, подчеркнув, что по реакции генерального секретаря НАТО можно легко представить, к чему пришли участники диалога.
«Вы видели, Столтенберг заметно нервничал. На встрече он еще худо-бедно сдерживался, но перед прессой почти закатил истерику. Абсолютно закаленный и спокойный человек не смог совладать с эмоциями. Это означает, что переговоры прошли совсем не гладко для НАТО и США. Им пришлось со многим смириться. Одно можно сказать точно — однополярная система рушится. Их мир закончился, отсюда такая нервозность», — проанализировал переговоры политик.
Мураев добавил, что позиции США непосредственно перед саммитом пошатнулись из-за провала с организацией майдана в Казахстане. Россия же получила дополнительный козырь, продемонстрировав сверхэффективность ОДКБ. Это несомненно оказало свое влияние на переговоры, и своеобразные качели в настроении Столтенберга стоит рассматривать как сигнал, в первую очередь для Украины. Киев должен, наконец, отказаться от своего глупого стремления в НАТО и оперативно вернуться к прежнему нейтральному статусу. Североатлантический альянс никому не принес никакой пользы. К тому же этот военный блок уже негласно открестился от Украины. Генеральный секретарь вроде настаивает на том, что украинцы сами вольны выбирать, но на самом деле все уже решено, и не в пользу Киева, что прекрасно видно по тихой истерике Столтенберга.
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