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Роутеры TP-Link и Netgear оказались уязвимы для атак хакеров

  /   Обновлено: 13 января 2022 12:14
Технологии
Роутеры TP-Link и Netgear оказались уязвимы для атак хакеров
Prt Scr youtube.com  /  IT Community

Вашингтон, 13 января. Хакеры обнаружили брешь в защите сразу нескольких роутеров разных брендов. Российские пользователи моделей TP-Link, D-Link и Netgear рискуют стать жертвами майнеров и мошенников.

Уязвимость позволяет хакерам совершать DDoS-атаки на устройства пользователей, а также подключаться к роутерам для майнинга криптовалют. Причем злоумышленники могут совершать операции удаленно. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на американскую компанию SentinelOne.

Среди российских пользователей уязвимыми оказались владельцы роутеров брендов TP-Link, EDiMAX, D-Link, Tenda, Western Digital. Эксперты уверены, что единственная возможность избавиться от рисков — обновить устройство. Однако среди всех компаний пока лишь Netgear решила позаботиться о клиентах и выпустила новую прошивку.

Хакеры также продолжают наживаться на теме новогодних праздников. В Сети появился новый вид мошенничества с помощью поздравительных видео.

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хакеры роутер tp-link netgear
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