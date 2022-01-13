Россия-2021: почему в стране выросла смертность на фоне экономического рывка

Судя по опыту «ковидного» 2020 года, социально-экономические итоги не менее «ковидного» 2021-го будут подводить чуть ли не до майских праздников, до середины апреля точно. Тем не менее уже сегодня известен ряд показателей, по которым можно хотя бы в первом приближении эти самые социально-экономические итоги обозначить, а также сопоставить их с прогнозами уважаемых отечественных, иностранных и международных структур, специализирующихся на данной тематике или даже отвечающих за нее.

Конечно, в первую очередь нас должно интересовать состояние российской экономики и населения нашей страны. Его количество и качество — ключевой показатель того, в какой ситуации находится тот или иной народ, то или иное государство. И здесь, не будем закрывать на это глаза, ситуация более чем напряженная. За январь — ноябрь 2021 года в России зафиксировано 1,28 млн рождений и 2,23 млн смертей, тем самым естественная убыль населения составила 945 тысяч человек, и понятно, что декабрь лишь добавит мрачных красок к этой картине, и демографические потери за 2021 год превысят отметку в миллион человек.

Цифры смертности от COVID-19 на сайте стопкоронавирус.рф по состоянию на 1 января 2022 года фиксируют в России 309 707 умерших от данного заболевания, и понятно, что растущая смертность россиян вызвана не только и даже не в первую очередь новой коронавирусной инфекцией. Не погружаясь глубоко в тему демографии, ограничимся лишь констатацией того факта, что население РФ сокращается и стареет (средний возраст увеличился с 40,2 до 40,4 года), а средняя продолжительность его жизни уменьшается.

«Продолжительность жизни, она у нас чуть-чуть сократилась: была 71,5 [года], стала 70,1», — сообщил Владимир Путин на большой пресс-конференции 23 декабря 2021 года.

Федеральное агентство новостей /

При этом общая экономическая конъюнктура для России была благоприятной: согласно декабрьской оценке Минэкономразвития, рост ВВП в 2021 году должен составить 4,3%, президент РФ говорил о 4,5%. При этом производство электроэнергии в России достигло рекордных 1131 млрд кВтч, увеличившись на 6,3%. Отмечалось колоссальное увеличение денежных показателей экспорта (более 40%) и положительного сальдо внешнеторгового баланса (более 70%). То есть реальный рост нашей экономики, исходя из этих цифр, должен бы достигать существенно больших величин, чем указано в оценках МЭР, даже с учетом того, что июльским указом президента РФ отечественным несырьевым компаниям было разрешено оставлять за рубежом свои экспортные доходы, которые в Россию не поступают и могут проводиться по схемам оптимизированного налогообложения…

Инфляция в 2021 году составила, по данным Росстата, 8,4%, что вдвое превышает целевой бюджетный показатель в 4%. Исходя из ВВП-2020 (107,315 трлн рублей) при заявленной Росстатом инфляции в 8,4% и росте в 4,3%, наш ВВП-2021 ориентировочно должен достичь примерно 121,2 трлн рублей, но это явно заниженная цифра. Поскольку ВВП России за первый квартал прошлого года составил 26,77 трлн рублей, за второй квартал — 30,85 трлн рублей, за третий квартал — 33,91 трлн рублей, то четвертый квартал, на который ежегодно приходится больше всего (примерно третья часть) произведенных товаров и услуг, должен закончиться для этого с показателем менее 30 трлн рублей, меньше, чем во втором и третьем кварталах. С учетом того, что мировой взлет цен на энергоносители произошел как раз в четвертом квартале, это просто невозможный, то есть невозможно плохой результат.

ФБА «Экономика сегодня» /

Но при среднегодовом обменном курсе в 73,6824 рубля за доллар США даже такая цифра номинального ВВП России-2021 будет соответствовать 1,645 трлн долларов, или на 11,9% больше, чем было в 2020 году (1,47 трлн долл.). А поскольку реальная цифра российского ВВП по итогам прошедшего года должна быть гораздо выше расчетных 121,2 триллиона рублей, то и рост его номинального долларового эквивалента окажется еще больше, чем 11,9%. Напомним, что прогнозные оценки МВФ и других авторитетных ведомств в начале 2021 года давали нашей стране диапазон в 2,5–3% экономического роста. Реальность оказалась принципиально иной, отличающейся от этих оценок минимум в три раза.

То же самое, с другой стороны, подтверждают и данные по агрегату денежной массы М2 (наличные деньги и депозиты), которые ежемесячно публикуются Банком России. Объем М2 на 1 декабря 2021 года составил 62,312 трлн рублей, или на 11% больше, чем было год назад, и на 26,66% больше, чем было два года назад, — и это на фоне практически того же (официально «плюс» составит не более 1%) объема товаров и услуг, что был произведен в «доковидном» 2019 году. При этом официальный показатель инфляции в 2021 году составил, напомним, 8,4%, а в 2020-м — 4,9%, т. е. 13,7% за два года, вдвое меньше темпов роста денежной массы, а средние реальные располагаемые доходы населения — опять же, согласно цифре, названной президентом РФ на его большой пресс-конференции, — выросли всего на 3,5%. Так не бывает.

ФБА «Экономика сегодня» /

Из приведенных выше данных следует, что оценка экономических итогов года для России со стороны возглавляемого Минэкономразвития, скорее всего, существенно занижена. А это, в свою очередь, указывает на то, что официальная цифра инфляции «по умолчанию» принята более низкой, чем расчетный дефлятор экономики. Учитывая, что национальный доход распределяется в нашей стране весьма неравномерно, то для десятков миллионов россиян рост национального дохода проявился своей обратной стороной в виде роста цен и, как результат, не ростом, а падением реальных располагаемых доходов. Без реализации масштабных государственных программ по социальным выплатам населению ситуация выглядела бы еще более критичной. Но эти программы не являются панацеей от всех проблем, и если текущие социально-экономические тенденции сохранятся, то через десяток-другой лет Российская Федерация окажется «страной стариков — долларовых миллионеров» с населением менее 100 миллионов человек. Посмотрите на политическую карту мира и подумайте, насколько такое возможно.

Вероятный выход из этой ситуации носит комплексный характер и предполагает согласованные действия по перераспределению национальных ресурсов, направленные на максимально быстрое и массовое увеличение населения нашей страны (в том числе за счет процессов социально-экономической и политической интеграции постсоветского пространства), а также повышение рождаемости. Об этом не просто кричат, а уже буквально вопиют итоги 2021 года. И они же объясняют многие, со стороны выглядящие неожиданными или даже нелогичными, действия российской власти. Но они же внушают надежду на то, что у нас все получится.

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