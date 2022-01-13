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Родственники четырех жертв акций 13 января 1991 года в Вильнюсе подали иск к Горбачеву

Политика
Родственники четырех жертв акций 13 января 1991 года в Вильнюсе подали иск к Горбачеву
Федеральное агентство новостей

Вильнюс, 13 января. Родные четырех человек, погибших в ходе событий 13 января 1991 года в Вильнюсе, направили иск в гражданский суд. Они потребовали привлечь к ответственности бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева.

В январе 1991 года Литву захлестнули несанкционированные акции протеста, позже в республику направили представителей спецподразделений. В ночь на 13 января в центр Вильнюса направилась колонна бронетехники. У телецентра произошло столкновение, где погибли 14 человек. Недавно родственники жертв подали иск на Михаила Горбачева.

«Заканчивается уголовный процесс, в котором осуждена часть организаторов и исполнителей убийств, это очень важно, но без оценки ответственности руководителей высшего уровня правосудие неполно», — приводит слова организатора иска Робертаса Повилайтиса портал 15min.lt.

Ранее Горбачев назвал единственно правильным решение сложить с себя полномочия президента СССР. Он также назвал тот период черными днями России и Советского Союза.

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суд литва горбачев
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