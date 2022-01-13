«Газетный» кризис наметился в Омске

Омск, 13 января. В День российской печати, который отмечается 13 января, председатель омского Союза журналистов Андрей Мотовилов обратил внимание на проблемы в городе с распространением газет и журналов.

По словам Мотовилова, уже намечено собрание местных издателей в связи с тем, что в Омске из-за непомерно высокой арендной платы в массовом порядке закрываются газетные киоски, где граждане традиционно покупали свежую прессу. Он пояснил — приходится искать какие-то альтернативные пути распространения газет для взаимодействия с аудиторией. Традиционные способы, розничная продажа, становятся все менее доступными для горожан, сообщает «Омск-Информ».

Киосков со свежей прессой в Омске становится все меньше, поэтому у людей, которые любят читать газеты, все меньше возможностей приобрести любимые издания. Мотовилов сетует на то, что приходится искать новые возможности для распространения прессы, так как «спрос на газеты остается, аудитория широкая — омичи доверяют печатному слову».

Ранее ФАН сообщал о тенденции исчезновения газетных киосков из центральных районов Владивостока. Происходит это по причине внедрения местными властями новой методики расчета стоимости аренды земли. В итоге под газетными киосками арендная плата выросла в 14 раз, что не по карману бизнесу.