Публицист Анпилогов: Новый полностью российский Ту-160 совершил первый полет

Публицист Алексей Анпилогов рассказывает о новом полностью российском стратегическом ракетоносце Ту-160М «Белый лебедь». Напоминаем, данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Новый стратегический ракетоносец Ту-160М 12 января совершил первый полет с аэродрома Казанского авиационного завода. Машина создана и построена с нуля, в отличие от предыдущих бортов, которые предприятие модернизировало из бывших на вооружении серийных самолетов или собирало из советского задела. В России полностью возродили производство самолетов дальней авиации, серийное производство которых было прекращено в 1994 году. Что дает нашей стране такой специфический вид вооружений?

«Ядерная триада»

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец — это универсальное оружие. В отличие от межконтинентальных баллистических ракет (МБР) или же подводных лодок-ракетоносцев, его применение может носить гораздо более гибкий характер.

Любая МБР представляет собой одноразовое оружие «судного дня»: после ее запуска выбор дальнейших сценариев невелик — либо такая ракета уже четко идет к предназначенной цели, либо же до определенного момента времени ей можно подать команду на самоуничтожение. Подобные ограничения есть и у подводных лодок: при получении боевых команд они стараются максимально быстро избавиться от своего боезапаса, представляя фактически одноразовые морские платформы для запуска ракет.

А вот стратегический бомбардировщик может совершать дальние перелеты и длительное время находиться в воздухе в режиме патрулирования, в том числе и возле границ потенциального противника. Это дает возможность политического давления на противника, обеспечивает быстрое нанесение удара в случае начала войны. Также достоинством стратегических бомбардировщиков является возможность оперативного маневра силами и поражение цели практически в любой точке мира, причем не только с помощью ядерного оружия. Например, бомбардировщики Ту-160 были задействованы во время операции российских вооруженных сил в Сирии.

Вместе МБР подводные лодки-носители и стратегические бомбардировщики формируют так называемую «ядерную триаду», которая позволяет надежно обеспечить ответ на любые сценарии глобальной войны или локальных конфликтов с применение ядерного и обычного оружия. В ХХ веке полноценную «ядерную триаду» смогли создать только СССР и США. В XXI веке тремя ее элементами по-прежнему владеют Россия и США.

wikipedia.org / mil.ru / CC BY 4.0

Зачем России ядерное оружие?

Стоит сказать, что в 1990–2000-х годах перед нашей страной во весь рост стоял вопрос утраты необходимых компетенций, которые позволяют поддерживать в боевом состоянии и развивать все компоненты «ядерной триады». Сейчас в России только налаживается производство новых тяжелых МБР «Сармат» наземного базирования, а первая пост-советская МБР «Булава» для подводных лодок была принята на вооружение лишь в 2018 году. В предыдущие десятилетия перед Россией все время стояла крайне неприятная перспектива частичной утраты «ядерного щита».

mil.ru / Официальный сайт Министерства обороны РФ

Такая ситуация была бы предельно болезненной для страны, поскольку развал «ядерной триады» заставил бы ее тратить гораздо больше усилий и средств на обычные вооружения. Наглядно это можно понять на примере соседнего Китая, который вынужден компенсировать слабость своих ядерных и высокотехнологичных вооружений численностью обычных войск, которая составляет более двух миллионов человек. Для России, находящейся на пятом месте в мире по численности армии, этот показатель составляет лишь 900 тысяч человек — при объективно большей территории, составляющей шестую часть обитаемой суши.

Поэтому восстановление серийного производства ракетоносца Ту-160М — предельно важная веха: Россия снова получает все три элемента ядерной триады — наземный, морской и воздушный.

«Белый лебедь»

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла были приняты на вооружение дальней авиации в 1987 году. Этот самолет с максимальной взлетной массой 275 тонн способен развивать скорость до 2,2 тысячи километров в час, около двух скоростей звука. Он может нести вооружение общей массой до 45 тонн. В номенклатуру вооружений Ту-160 входят свободно падающие и корректируемые бомбы, стратегические крылатые ракеты Х-55 и аэробаллистические ракеты Х-15. Дальность полета бомбардировщика с максимальной боевой нагрузкой превышает десять тысяч километров, чего вполне достаточно, чтобы обеспечить поражение целей в любой точке земного шара. За свои стремительные формы и аэродинамическое совершенство ракетоносец получил название «Белый лебедь».

mil.ru / Министерство обороны РФ

В настоящее время на вооружении России стоят 16 бомбардировщиков Ту-160, которые прошли постепенную модернизацию до современной версии Ту-160М на Казанском авиазаводе. Помимо замены двигателей и бортового оборудования, Ту-160М получают и расширенную номенклатуру вооружений. В частности, самолеты теперь могут применять перспективные стратегические крылатые ракеты Х-101/Х-102, а сама модернизация позволяет продлить сроки службы уже имеющихся бомбардировщиков Ту-160.

В январе 2018 года в Казани поднялся в воздух первый опытный образец Ту-160 М1+ «Петр Дейнекин», который станет переходным к Ту-160М2. Программа глубокой модернизации «Белых лебедей» до этой модификации подразумевает полную замену бортового радиоэлектронного оборудования, систем управления и двигателей. Ту-160М2, в отличие от предыдущих версий самолета, получит уже цифровое управление. Проектирование бомбардировщика-ракетоносца полностью ведется в электронном виде.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Однако «Петра Дейнекина» все же собрали из советского задела — для его постройки частично использовали планер и двигатели, которые хранились на заводе со времен СССР. А вот самолет, поднявшийся в воздух вчера, 12 января, уже построен полностью с нуля. Таким образом, на Казанском авиазаводе полностью восстановили производственные цепочки, необходимые для создания новых «Белых лебедей».

Новые машины должны усилить дальнюю авиацию, а в перспективе — заменить постепенно вырабатывающие свой ресурс старые, еще советские Ту-160. Сначала серийно будут выпускаться бомбардировщики в версии Ту-160М, но с 2023 года планируется полностью перейти на модификацию Ту-160М2, по которой запланировано построить до 50 новых самолетов.

Российский «Белый лебедь» вылетел из своего гнезда. В добрый путь!