Публицист Анпилогов: Новый полностью российский Ту-160 совершил первый полет

Публицист Алексей Анпилогов рассказывает о новом полностью российском стратегическом ракетоносце Ту-160М «Белый лебедь». Напоминаем, данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции ФАН.
Новый стратегический ракетоносец Ту-160М 12 января совершил первый полет с аэродрома Казанского авиационного завода. Машина создана и построена с нуля, в отличие от предыдущих бортов, которые предприятие модернизировало из бывших на вооружении серийных самолетов или собирало из советского задела. В России полностью возродили производство самолетов дальней авиации, серийное производство которых было прекращено в 1994 году. Что дает нашей стране такой специфический вид вооружений?
«Ядерная триада»
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец — это универсальное оружие. В отличие от межконтинентальных баллистических ракет (МБР) или же подводных лодок-ракетоносцев, его применение может носить гораздо более гибкий характер.
Любая МБР представляет собой одноразовое оружие «судного дня»: после ее запуска выбор дальнейших сценариев невелик — либо такая ракета уже четко идет к предназначенной цели, либо же до определенного момента времени ей можно подать команду на самоуничтожение. Подобные ограничения есть и у подводных лодок: при получении боевых команд они стараются максимально быстро избавиться от своего боезапаса, представляя фактически одноразовые морские платформы для запуска ракет.
А вот стратегический бомбардировщик может совершать дальние перелеты и длительное время находиться в воздухе в режиме патрулирования, в том числе и возле границ потенциального противника. Это дает возможность политического давления на противника, обеспечивает быстрое нанесение удара в случае начала войны. Также достоинством стратегических бомбардировщиков является возможность оперативного маневра силами и поражение цели практически в любой точке мира, причем не только с помощью ядерного оружия. Например, бомбардировщики Ту-160 были задействованы во время операции российских вооруженных сил в Сирии.
Вместе МБР подводные лодки-носители и стратегические бомбардировщики формируют так называемую «ядерную триаду», которая позволяет надежно обеспечить ответ на любые сценарии глобальной войны или локальных конфликтов с применение ядерного и обычного оружия. В ХХ веке полноценную «ядерную триаду» смогли создать только СССР и США. В XXI веке тремя ее элементами по-прежнему владеют Россия и США.
Зачем России ядерное оружие?
Стоит сказать, что в 1990–2000-х годах перед нашей страной во весь рост стоял вопрос утраты необходимых компетенций, которые позволяют поддерживать в боевом состоянии и развивать все компоненты «ядерной триады». Сейчас в России только налаживается производство новых тяжелых МБР «Сармат» наземного базирования, а первая пост-советская МБР «Булава» для подводных лодок была принята на вооружение лишь в 2018 году. В предыдущие десятилетия перед Россией все время стояла крайне неприятная перспектива частичной утраты «ядерного щита».
Такая ситуация была бы предельно болезненной для страны, поскольку развал «ядерной триады» заставил бы ее тратить гораздо больше усилий и средств на обычные вооружения. Наглядно это можно понять на примере соседнего Китая, который вынужден компенсировать слабость своих ядерных и высокотехнологичных вооружений численностью обычных войск, которая составляет более двух миллионов человек. Для России, находящейся на пятом месте в мире по численности армии, этот показатель составляет лишь 900 тысяч человек — при объективно большей территории, составляющей шестую часть обитаемой суши.
Поэтому восстановление серийного производства ракетоносца Ту-160М — предельно важная веха: Россия снова получает все три элемента ядерной триады — наземный, морской и воздушный.
«Белый лебедь»
Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла были приняты на вооружение дальней авиации в 1987 году. Этот самолет с максимальной взлетной массой 275 тонн способен развивать скорость до 2,2 тысячи километров в час, около двух скоростей звука. Он может нести вооружение общей массой до 45 тонн. В номенклатуру вооружений Ту-160 входят свободно падающие и корректируемые бомбы, стратегические крылатые ракеты Х-55 и аэробаллистические ракеты Х-15. Дальность полета бомбардировщика с максимальной боевой нагрузкой превышает десять тысяч километров, чего вполне достаточно, чтобы обеспечить поражение целей в любой точке земного шара. За свои стремительные формы и аэродинамическое совершенство ракетоносец получил название «Белый лебедь».
В настоящее время на вооружении России стоят 16 бомбардировщиков Ту-160, которые прошли постепенную модернизацию до современной версии Ту-160М на Казанском авиазаводе. Помимо замены двигателей и бортового оборудования, Ту-160М получают и расширенную номенклатуру вооружений. В частности, самолеты теперь могут применять перспективные стратегические крылатые ракеты Х-101/Х-102, а сама модернизация позволяет продлить сроки службы уже имеющихся бомбардировщиков Ту-160.
В январе 2018 года в Казани поднялся в воздух первый опытный образец Ту-160 М1+ «Петр Дейнекин», который станет переходным к Ту-160М2. Программа глубокой модернизации «Белых лебедей» до этой модификации подразумевает полную замену бортового радиоэлектронного оборудования, систем управления и двигателей. Ту-160М2, в отличие от предыдущих версий самолета, получит уже цифровое управление. Проектирование бомбардировщика-ракетоносца полностью ведется в электронном виде.
Однако «Петра Дейнекина» все же собрали из советского задела — для его постройки частично использовали планер и двигатели, которые хранились на заводе со времен СССР. А вот самолет, поднявшийся в воздух вчера, 12 января, уже построен полностью с нуля. Таким образом, на Казанском авиазаводе полностью восстановили производственные цепочки, необходимые для создания новых «Белых лебедей».
Новые машины должны усилить дальнюю авиацию, а в перспективе — заменить постепенно вырабатывающие свой ресурс старые, еще советские Ту-160. Сначала серийно будут выпускаться бомбардировщики в версии Ту-160М, но с 2023 года планируется полностью перейти на модификацию Ту-160М2, по которой запланировано построить до 50 новых самолетов.
Российский «Белый лебедь» вылетел из своего гнезда. В добрый путь!