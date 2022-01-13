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Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал ЕС дать отпор Китаю на фоне экономического конфликта

Политика
Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал ЕС дать отпор Китаю на фоне экономического конфликта
wikipedia.org  /  Marcin Białek/CC BY-SA 3.0

Вильнюс, 13 января. Евросоюз должен противостоять Китаю на фоне экономического конфликта, читает глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Ранее торговый представитель США Кэтрин Тай выразила готовность работать с членами ЕС, чтобы противостоять «дипломатическому и экономическому притеснению Литвы» со стороны Китая. По словам Ландсбергиса, теперь от руководства ЕС требуется «очень ясный ответ».

«Европа должна заявить, что это касается не только рынка одной конкретной страны. Это проверка на прочность всей системы мировой торговли, основанной на правилах. Европа должна дать отпор», — высказался глава МИД страны.

Ландсбергис добавил, что Литва не противостоит Китаю, но имеет право на установление торговых и культурных связей с Тайванем.

Ранее литовский политик и еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс признал, что надежды Литвы на помощь Евросоюза в экономическом и политическом противостоянии с Китаем могут не оправдаться. В 2021 году Пекин не только оборвал дипломатические контакты с прибалтийской страной, но и фактически прекратил с ней торговые отношения.

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