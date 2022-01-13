Джейсон Момоа и Лиза Боне расстались спустя 17 лет отношений

Вашингтон, 13 января. Американский актер Джейсон Момоа сообщил о расставании с женой Лизой Боне, с которой был в отношениях 17 лет. Грустной для фанатов новостью он поделился на своей странице в Instagram.

Сообщение о расставании стало для фанатов громом среди ясного неба. Момоа, говоря о разрыве отношений, указал на непростой период, в котором оказались многие пары. И семья звезды «Игры престолов» не стала исключением в этой «революции».

Актер подчеркнул, что рассказал о переменах в личной жизни не для того, чтобы поднять шумиху. Он хочет в дальнейшем «жить честно и достойно». 42-летний артист добавил, что у него с Боне останутся прекрасные отношения, пишет «Вечерняя Москва».

«Любовь между нами продолжает существовать, приобретая новые формы. Мы отпускаем друг друга, чтобы стать кем-то еще», — написал Момоа.

Осенью прошлого года актер исполнил мечту мальчика, который боролся с онкологическим заболеванием. Ребенок хотел познакомиться с голливудской звездой.