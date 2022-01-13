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«ФАН повсюду»: что происходит в Казахстане

Весь мир
«ФАН повсюду»: что происходит в Казахстане
Global Look Press  /  Kremlin Pool, @kazfreee

Первым кризисом 2022 года стала попытка государственного переворота в Казахстане, где в качестве основного инструмента борьбы за власть использовались группы радикалов, управляемые по методу «цветных революций». Не обошлось и без вмешательства внешних сил — группы боевиков явно получали поддержу из-за рубежа, из-за чего потребовалась помощь ОДКБ. 

При поддержке России ситуация в стране стабилизируется, однако угроза обострения обстановки сохраняется по всему региону. Анализируем последние события в Казахстане вместе с автором Telegram-канала «Южный ветер».

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В выпуске:

Уместно ли сравнивать события в Казахстане с «арабской весной»?

Что послужило поводом для протестов?

Почему в Алма-Ате местные элиты решили поддержать протестующих?

С чем связаны смерти членов комитета национальной безопасности?

Какую часть протестующих составляли подготовленные боевики?

Как на обстановку в Казахстане влияет Турция?

Какие интересы в Казахстане есть у Великобритании?

Изменится ли политика Казахстана в отношении России?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеSpotifyВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.
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Все новости / Весь мир / «ФАН повсюду»: что происходит в Казахстане
казахстан южный ветер
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