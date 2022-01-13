Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 12:43
12:40
Происшествия
Двух бывших заместителей главы КНБ задержали по делу о госизмене в Казахстане
12:37
Происшествия
ФАН публикует видео с места аварии на ЗСД, где перевернулась цистерна с топливом
12:28
Общество
Режиссер Джеймс Ван объявил о завершении съемок второй части фильма «Аквамен»
12:23
Политика
Обозреватель Руст: Киеву не стоит радоваться отказу НАТО от предложений РФ о нерасширении Альянса
12:23
Общество
Первый завозной случай штамма «Омикрон» зарегистрировали в Якутии
12:22
Весь мир
Власти Бостона ликвидировали «город бездомных»
12:20
Общество
Первый случай заражения «Омикроном» выявлен в Воронежской области
12:20
Политика
Глава МИД ФРГ Бербок выступила за европейское противостояние России и Китаю
12:19
Общество
Количество молодых работников за год снизилось почти на полмиллиона в России
12:18
Происшествия
Пожилую женщину с выколотыми глазами обнаружили в квартире на юге Петербурга
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Судан лишился права голоса в ООН за неуплату взносов

Весь мир
Судан лишился права голоса в ООН за неуплату взносов
UN Photo  /  Loey Felipe

Нью-Йорк, 13 января. Судан лишился права голоса в ООН за неуплату взносов в международную организацию. Об этом объявил генсек Антониу Гутерреш, выступая перед членами Генеральной Ассамблеи.

Подобная участь постигла и ряд других стран. В списке государств, имеющих большую задолженность, оказались Иран, Венесуэла, Конго, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Папуа-Новая Гвинея и Вануату.

«На данный момент 11 государств-членов просрочили выплату своих взносов в соответствии со статьей 19 Устава ООН», — сказал генеральный секретарь.

Документ предусматривает приостановление права голоса в организации любой страны, чья задолженность равна взносу за последние два года или превышает его.

Гутерреш озвучил минимальную сумму, которую Судан, на данный момент пребывающий в глубоком социально-экономическом кризисе, должен заплатить за восстановление права. Она составляет около 300 тысяч долларов. Ирану предъявили счет на 18 млн долларов, а Венесуэле — почти 40 млн.

Ранее председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что правительство стремится завершить создание институтов переходного периода и назначить нового главу кабмина. Он подчеркнул, что пост премьер-министра займет не военный.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Судан лишился права голоса в ООН за неуплату взносов
оон судан
Комментировать