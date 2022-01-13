Нью-Йорк, 13 января. Судан лишился права голоса в ООН за неуплату взносов в международную организацию. Об этом объявил генсек Антониу Гутерреш, выступая перед членами Генеральной Ассамблеи.

Подобная участь постигла и ряд других стран. В списке государств, имеющих большую задолженность, оказались Иран, Венесуэла, Конго, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Папуа-Новая Гвинея и Вануату.

«На данный момент 11 государств-членов просрочили выплату своих взносов в соответствии со статьей 19 Устава ООН», — сказал генеральный секретарь.

Документ предусматривает приостановление права голоса в организации любой страны, чья задолженность равна взносу за последние два года или превышает его.

Гутерреш озвучил минимальную сумму, которую Судан, на данный момент пребывающий в глубоком социально-экономическом кризисе, должен заплатить за восстановление права. Она составляет около 300 тысяч долларов. Ирану предъявили счет на 18 млн долларов, а Венесуэле — почти 40 млн.

Ранее председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что правительство стремится завершить создание институтов переходного периода и назначить нового главу кабмина. Он подчеркнул, что пост премьер-министра займет не военный.