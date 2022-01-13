Спикер Госдумы Володин: закон об иноагентах призван оградить Россию от вмешательства извне

Москва, 13 января. Иностранные агенты не должны быть среди российских журналистов, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Закон об иноагентах призван оградить РФ от вмешательства извне, сказал председатель Госдумы во время награждения журналистов парламентского пула в День печати.

«Что касается иностранных агентов - конечно, их не должно быть среди журналистов. Закон призван оградить нашу страну от иностранного вмешательства», — подчеркнул Володин.

Как стало известно ранее, Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов. Решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти.