Лукашенко рассказал о планах по созданию нового министерства в Белоруссии

Минск, 13 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил во Дворце Независимости перед представителями правительства республики. Заседание было посвящено цифровой повестке.

По его словам, эксперты должны проработать вопрос о более глубоком внедрении цифровых технологий в жизнь белорусского общества. Эти шаги должны пойти на пользу для роста благосостояния населения.

«Создание нового государственного органа — Министерства цифрового развития и связи», — предложил он.

Ранее стало известно, что Лукашенко направил телеграмму президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву. В ней белорусский лидер выразил поддержку в адрес народа и Правительства Казахстана.