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Лукашенко рассказал о планах по созданию нового министерства в Белоруссии

Политика
Лукашенко рассказал о планах по созданию нового министерства в Белоруссии
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 13 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил во Дворце Независимости перед представителями правительства республики. Заседание было посвящено цифровой повестке.

По его словам, эксперты должны проработать вопрос о более глубоком внедрении цифровых технологий в жизнь белорусского общества. Эти шаги должны пойти на пользу для роста благосостояния населения.

«Создание нового государственного органа — Министерства цифрового развития и связи», — предложил он.

Ранее стало известно, что Лукашенко направил телеграмму президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву. В ней белорусский лидер выразил поддержку в адрес народа и Правительства Казахстана.

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Все новости / Политика / Лукашенко рассказал о планах по созданию нового министерства в Белоруссии
белоруссия лукашенко министерство
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