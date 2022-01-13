Вдова Задорнова рассказала о ссоре сатирика с Ельциным

Москва, 13 января. Вдова сатирика Михаила Задорнова Елена Бомбина рассказала о ссоре юмориста с политиком Борисом Ельциным в 1993 году.

Задорнов и Ельцин вместе играли в большой теннис. Тренер Шамиль Тарпищев просил сатирика специально проигрывать первому президенту России, рассказала Бомбина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

«В 1993 году, когда Михаила считали, что он уже свой человек в мире политики, поскольку он вошел в нее через большой теннис. Один из охранников Ельцина, не будем называть его фамилии, сказал Михаилу крамольную фразу: «Вы с нами в одной упряжке»», — рассказала вдова юмориста.

Ее муж тогда разозлился и сказал, что никогда не был ни с кем в одной упряжке, заявила Бомбина. После этого инцидента сатирика стали оттеснять от связи с Ельциным и Юрием Лужковым. Вдова Задорнова отметила, что все же позже бывший мэр Москвы помог юмористу перевезти 50 пожилых людей из Прибалтики в подмосковные пансионаты.

Ранее дочь сатирика Задорнова Елена призналась, что не потратила деньги, доставшиеся ей в наследство от покойного отца. Она хранит эти средства на счетах, чтобы обеспечить себе финансовую безопасность.