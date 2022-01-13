Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 12:42
12:40
Происшествия
Двух бывших заместителей главы КНБ задержали по делу о госизмене в Казахстане
12:37
Происшествия
ФАН публикует видео с места аварии на ЗСД, где перевернулась цистерна с топливом
12:28
Общество
Режиссер Джеймс Ван объявил о завершении съемок второй части фильма «Аквамен»
12:23
Политика
Обозреватель Руст: Киеву не стоит радоваться отказу НАТО от предложений РФ о нерасширении Альянса
12:23
Общество
Первый завозной случай штамма «Омикрон» зарегистрировали в Якутии
12:22
Весь мир
Власти Бостона ликвидировали «город бездомных»
12:20
Общество
Первый случай заражения «Омикроном» выявлен в Воронежской области
12:20
Политика
Глава МИД ФРГ Бербок выступила за европейское противостояние России и Китаю
12:19
Общество
Количество молодых работников за год снизилось почти на полмиллиона в России
12:18
Происшествия
Пожилую женщину с выколотыми глазами обнаружили в квартире на юге Петербурга
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Вдова Задорнова рассказала о ссоре сатирика с Ельциным

Общество
Вдова Задорнова рассказала о ссоре сатирика с Ельциным
ru.wikipedia.org  /  Тугова Лидия Викторовна / CC BY 3.0

Москва, 13 января. Вдова сатирика Михаила Задорнова Елена Бомбина рассказала о ссоре юмориста с политиком Борисом Ельциным в 1993 году.

Задорнов и Ельцин вместе играли в большой теннис. Тренер Шамиль Тарпищев просил сатирика специально проигрывать первому президенту России, рассказала Бомбина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

«В 1993 году, когда Михаила считали, что он уже свой человек в мире политики, поскольку он вошел в нее через большой теннис. Один из охранников Ельцина, не будем называть его фамилии, сказал Михаилу крамольную фразу: «Вы с нами в одной упряжке»», — рассказала вдова юмориста.

Ее муж тогда разозлился и сказал, что никогда не был ни с кем в одной упряжке, заявила Бомбина. После этого инцидента сатирика стали оттеснять от связи с Ельциным и Юрием Лужковым. Вдова Задорнова отметила, что все же позже бывший мэр Москвы помог юмористу перевезти 50 пожилых людей из Прибалтики в подмосковные пансионаты.

Ранее дочь сатирика Задорнова Елена призналась, что не потратила деньги, доставшиеся ей в наследство от покойного отца. Она хранит эти средства на счетах, чтобы обеспечить себе финансовую безопасность.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Вдова Задорнова рассказала о ссоре сатирика с Ельциным
задорнов ельцин бомбина
Комментировать