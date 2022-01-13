Ливийская национальная армия закрыла погранпереходы с Суданом и Чадом

Куфра, 13 января. Ливийская национальная армия (ЛНА) объявила о закрытии пограничных переходов с Суданом и Чадом до дальнейшего уведомления.

Пресс-служба батальона «Субул ас-Салам» призвала водителей транспортных средств соблюдать решение Главного командования ЛНА. Ведомство указало, что меры предприняты с целью обеспечения безопасности на границах.

На юге североафриканского государства наблюдается контрабанда людей и различных товаров, в том числе наркотиков. ЛНА и силовики из восточного региона небезуспешно борются с негативным явлением.

В минувшем месяце глава Управления по поддержанию морального духа генерал-майор Халед аль-Махджуб заявил, что армия способна ликвидировать терроризм и обеспечить стабильность в стране. По его словам, военнослужащие готовы «защитить Родину и ударить железным кулаком любого, кто попытается нанести ущерб ее безопасности».