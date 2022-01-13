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Власти Бостона ликвидировали «город бездомных»

Весь мир
Власти Бостона ликвидировали «город бездомных»
Global Look Press  /  Ty O'Neil / Keystone Press Agency

Бостон, 13 января. Городские власти Бостона приступили к демонтажу палаточного городка бездомных неподалеку от центра города.

Сообщается, что сотрудники городских служб при помощи бульдозеров загрузили палатки, брезент, картонные ящики, деревянные поддоны и другой мусор в мусоровозы. Мэр Бостона Мишель Ву признала, что на демонтаж некоторых оставшихся палаток может потребоваться больше суток.

Палаточный городок, который бездомные разбили недалеко от пересечения Массачусетс-авеню и бульвара Мелнеа Касс, известен местным жителям как метадоновая миля. Его обитателями являлись, в основном, бездомные наркоманы. Проведенный в декабре опрос показал, что в лагере, где торговля наркотиками и их употребление часто происходят открыто, проживало до 140 человек.

Городские власти длительное время пытались решить проблему палаток и их обитателей. Город подошел к лагерю как к гуманитарному кризису и кризису общественного здравоохранения, потому что многие из его жителей состояли на учете в метадоновых клиниках и социальных службах и считались уязвимыми.

Новый мэр города Мишель Ву пообещала к среде предоставить жилье людям, которые жили в палаточном городке.

«Наша цель с самого начала состояла в том, чтобы использовать другой подход, который действительно основывался на коренных причинах бездомности и кризисов, с которыми здесь живут люди», — сказала она.

Доктор Моника Барел, бывший уполномоченный по здравоохранению штата, которая сейчас возглавляет усилия города на этом направлении, сказала, что по состоянию на утро среды более 100 человек, которые жили в лагере, были переселены во временное жилье. По ее словам, цель состоит в том, чтобы в конечном итоге переселить людей в постоянное жилье.

Несмотря на усилия городской администрации, многие местные жители по-прежнему скептически относятся к плану по расселению. Они считают, что люди, которым больше некуда идти, будут продолжать собираться в этом районе.

«Мне интересно, как это будет выглядеть в ближайшие несколько месяцев», — заявил лен городского совета Фрэнк Бейкер.

Очистка района началась в октябре при исполняющем обязанности мэра Ким Джейни, которая объявила наркоманию и бездомность чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.

Городская комиссия по общественному здравоохранению сослалась на негигиеничные условия, такие как отсутствие водопровода, а также на подверженность жителей «торговле людьми, сексуальной эксплуатации и другим формам виктимизации».

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