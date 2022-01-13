Вдова Егора Летова выпустит неизвестные записи музыканта

Москва, 13 января. Вдова музыканта Егора Летова Наталья Чумакова порадовала поклонников творчества покойного исполнителя. Она сообщила, что в этом году выпустит неизданные записи артиста, которые считались утерянными.

Речь идет о материалах проекта «Посев». По словам Чумаковой, есть одна проблема, которая заключается в неподписанных катушках. Женщина указала, что при жизни супруг не давал ей слушать записи того периода. Предстоит еще разобраться, что же там хранится.

«Как и многое из «Посевов», это некая компиляция из разных стихов примерно одного времени, в данном случае — предновогодних, 1983 года», — написала журналистка на своей странице в Facebook.

Весной прошлого года вдову Летова обвинили в причастности к смерти музыканта, которого не стало в 2008 году. Лидер «Гражданской обороны», по некоторым данным, умер от остановки сердца. Позднее появилась новость, что причиной его кончины стала острая дыхательная недостаточность, развившаяся от отравления алкоголем.