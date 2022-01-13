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Коротченко: уникальные системы ПВО превратили Россию в неприступную крепость для НАТО

  /   Обновлено: 13 января 2022 11:49
Армия
Коротченко: уникальные системы ПВО превратили Россию в неприступную крепость для НАТО
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 января. Успехи в сфере создания уникальных систем противовоздушной обороны (ПВО) позволили России закрепить за собой статус страны с самым эффективным «воздушным щитом», заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Аналитик напомнил, что разработкой систем ПВО в России занимается концерн «Алмаз-Антей». Он перечислил самые опасные для НАТО российские системы противовоздушной обороны. По его словам, среди комплексов малой дальности можно смело выделить ЗРК «Тор-М2», передают «Народные Новости».

«В области ПВО средней дальности у нас есть новейшая разработка "Бук-М3". В области дальних систем — С-400, С-300В4 и С-500. Последняя способна поражать абсолютно любую цель, начиная от воздушной, заканчивая космической», — рассказал эксперт.

Коротченко отметил, что в сфере разработки ПВО Россия опережает все страны мира. Современные средства борьбы с различными видами воздушных целей дадут Москве неоспоримое преимущество в потенциальной войне XXI века. Страна надежно защищена благодаря разработкам отечественного ВПК, потому что они превратили РФ в неприступную крепость для НАТО.

«Необходимо кратно увеличивать объемы гособоронзаказа по заказу всей номенклатуры техники, систем и комплексов ПВО и ПРО. Это главный щит, глаза и уши, страхующие нас от любых форс-мажоров», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что С-500 «Прометей» сделает Россию абсолютно неуязвимой для гиперзвуковых ракет. На Западе считают, что этот комплекс представляет серьезную угрозу для НАТО, передает ytro.news.

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россия пво с-500
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