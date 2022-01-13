Фильмы «Крик» и «King's Man: Начало» вышли в российский прокат

Москва, 13 января. Январский кинопрокат оказался богат на новинки, которые добрались до кинотеатров после новогодних праздников. Зрителям стали доступны такие картины, как «Лакричная пицца» и «Крик».

Долгострой Мэтью Вона «King's Man: Начало» вышел в кинопрокат после многочисленных переносов даты премьеры. Фильм является приквелом к экранизации комикса «King's Man» Марка Миллара, постановщиком которой также выступил Вон.

Зрителей также ждет софтребут слэшера «Крик». Режиссерами выступили Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллет, ответственные за десятикратно окупившийся в прокате хоррор «Я иду искать».

Среди новинок в кинотеатрах также состоялась премьера картины «Лакричная пицца». Это новая работа Пола Томаса Андерсона, автора «Призрачной нити» и «Нефти».

Ранее студия Paramount решила подогреть интерес зрителей перед премьерой «Крика». В Сети появился финальный трейлер слэшера.