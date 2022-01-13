Сногсшибательные прически создает вьетнамский стилист

Парикмахер Нгуен Пхат Три разработал собственный узнаваемый стиль укладки волос. Его прически в форме цветов лотоса стали популярны во Вьетнаме. Попасть на прием к мастеру мечтают невесты и звезды шоу-бизнеса.

28-летний житель Хошимина Нгуен Пхат Три обнаружил в себе талант к искусству после окончания колледжа. Парень решил не работать по специальности и записался на курсы визажиста-парикмахера. Спустя год дизайнер стал изобретать собственные прически, которые сразу стали популярны среди местных модниц.

«Однажды я делал прическу одной невесте, она сама была визажистом, а многие ее гости были парикмахерами и художниками. Увидев ее на свадьбе все сразу поняли, кто делал ей прическу. Они даже не спрашивали, они сразу узнали мой почерк. Когда мне сообщили об этом, я был счастлив, потому что мои усилия были признаны», — хвастается стилист.

По словам мастера, создание дизайна укладки зачастую занимает много времени: необходимо разработать концепцию, а также подобрать необходимую для волос косметику, гарнитуру и прочие аксессуары. Иногда на создание прически у парикмахера уходит до полугода, но тяжелая работа щедро окупается.

«С тех пор, как мои прически стали популярны, ко мне хотят попасть все больше клиентов, от невест до знаменитостей и даже их менеджеров. Обычно стоимость моей работы — примерно от трех до пяти миллионов донгов в зависимости от сложности, это примерно от 100 до 220 долларов», — сказал парикмахер.

Одна из самых популярных причесок Нгуена Пхат Три — цветок лотоса из волос. Многие невесты мечтают попасть на прием к парикмахеру, чтобы блистать на собственной свадьбе.

«Я постоянно работаю моделью у Три. Обычно на простую прическу у нас уходит от трех до пяти часов. Сложные занимают от семи до десяти. Каждый раз, когда мы заканчиваем очередную прическу, Три публикует результат в социальных сетях, и подписчики всегда хвалят его талант. Я мечтаю, чтобы в будущем он стал парикмахером на моей свадьбе. Поскольку он выделяет волосы невесты так, что она непременно оказывается в центре внимания. Пока эта моя самая любимая прическа, она такая красивая», — отметила модель Трин Ти Ту.

Сейчас у стилиста нет отбоя от клиентов. Популярные во Вьетнаме звезды специально приезжают в Хошимин со всей страны, чтобы парикмахер-новатор поработал с их волосами и создал произведение искусства.