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Друг Зеленского рассказал, что ведущий не следил за своим здоровьем

  /   Обновлено: 13 января 2022 11:48
Общество
Друг Зеленского рассказал, что ведущий не следил за своим здоровьем
Global Look Press  /  Igor Primak/Russian Look

Москва, 13 января. Друг и коллега журналиста Михаила Зеленского Николай Сергеев рассказал об образе жизни ведущего, который внезапно скончался на днях. По его словам, мужчина не следил за здоровьем.

Ведущий очень любил путешествовать и вместе с женой Милой Рубинчик объездил много стран. Последняя поездка в Доминикану оказалась трагичной. В этой стране Зеленский скончался, по предварительным данным, от инсульта.

По словам Сергеева, ведущий стремился получать от жизни все. Он много курил, а недавно перенес коронавирус. Несмотря на все это, журналист выглядел здоровым человеком.

«Сигареты были для него чуть ли не главным удовольствием. Но выглядел он хорошо! Миша был человеком-праздником, ни в чем себе никогда не отказывал. Не замечал за ним, чтобы он как-то пристально следил за здоровьем, он, например, не заморачивался тем, что можно съесть, что нельзя», — заявил Сергеев в беседе с изданием MK.ru.

По его словам, девизом Зеленского было «Получай удовольствие». Журналист, как считает Сергеев, был в достаточно опасном для мужчины возрасте, пишет «Вечерняя Москва».

Зеленский ушел из жизни в возрасте 46 лет. Новость о смерти журналиста стала шоком для его поклонников и коллег. Родственники хотят похоронить его на Троекуровском кладбище.

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Все новости / Общество / Друг Зеленского рассказал, что ведущий не следил за своим здоровьем
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