Орландо Блуму — 45: главные роли обаятельного британца

13 января британскому киноактеру и признанному секс-символу Голливуда Орландо Блуму исполняется 45 лет. Артист родился под счастливой звездой, ведь ему удалось то, что удается немногим — сыграть яркие большие роли сразу в двух крупных франшизах. Об этих и других заметных ролях сегодняшнего именинника — в материале ФАН.

Леголас («Властелин колец», «Хоббит»)

Кадр из фильма «Властелин колец» /

24-летний актер проснулся знаменитым, когда на экраны вышла первая часть трилогии Питера Джексона «Властелин колец». Здесь ему досталась роль Леголаса — искусного лучника и принца Лесного королевства эльфов. Изнурительные многомесячные съемки в Новой Зеландии сделали свое дело — мистер Блум в одночасье стал кумиром миллиона юных девушек со всего мира. К слову, спустя десять лет актер вернулся к своей роли — снявшись в трилогии «Хоббит», ставшей приквелом к оригинальной истории.

Уилл Тернер («Пираты карибского моря»)

Кадр из фильма «Пираты Карибского моря» /

В начале нулевых актеру посчастливилось принять участие в еще одной крупной франшизе — головокружительных «Пиратах Карибского моря». Британец исполнил роль благородного и храброго пирата Уилла Тернера, одного из троицы главных героев. Экранные приключения с Блумом разделили актриса Кира Найтли, сыгравшая его возлюбленную Элизабет Суонн, и Джонни Депп, сыгравший легендарного капитана Джека Воробья. Успех франшизы был оглушительным, однако по мере выхода фильмов роль Орландо Блума становилась все менее значительной.

Парис («Троя»)

Кадр из фильма «Троя» /

В 2004 году актер сыграл в исторической драме «Троя», основанной на эпической поэме Гомера «Илиада». Орландо Блум сыграл Париса — беспечного троянского принца, похитившего прекрасную Елену, жену спартанского царя. Любовная связь стала причиной кровопролитной войны между великими странами и смертей тысячи героев. Другие не менее яркие образы на экране воплотили Брэд Питт (Ахиллес), Эрик Бана (Гектор), Дайан Крюгер (Елена Троянская) и другие артисты.

Балиан д’Ибелин («Царство небесное»)

Кадр из фильма «Царство небесное» /

Еще одна историческая драма в копилке актера — история о крестоносцах от режиссера Ридли Скотта. В центре сюжета — молодой кузнец Балиан, живущих вдали от родины. Однажды он присоединяется к отряду крестоносцев, который возглавляет его отец. Перед смертью тот посвящает юношу в рыцари, чтобы он с отрядом отправился в Иерусалим. Съемки эпоса были действительно масштабными: было сшито почти 14 тыс костюмов, отстроено три осадных башни и нанято порядка полутора тысяч марокканских солдат в качестве статистов.

Герцог Бекингем («Мушкетеры»)

Кадр из фильма «Мушкетёры» /

В 2011 году на экраны вышла новая интерпретация истории о трех мушкетерах, снятая режиссером Полом У. С. Андерсоном. Как ни странно, Блуму здесь досталась отнюдь не благородная роль — актер сыграл герцога Бекингема, обаятельного, но изворотливого антагониста. Так как фильм стал нетипичной версией романа, сам герцог в нем напоминает, скорее, рок-звезду — и внешний вид персонажа этому вполне соответствует. Пусть роль Орландо в картине и была второстепенной, она вышла точно запоминающейся.

Райкрофт Филострат («Карнивал Роу»)

Кадр из сериала «Карнивал Роу» /

Одна из относительно свежих работ артиста — стильный фэнтези-сериал, действие которого происходит в неовикторианском городе Бурге. Актер играет детектива Райкрофта, расследующего серию убийств мифических существ. Противостоять загадочным темным силам ему помогает отважная фея Виньет (ее играет Кара Делевинь). Неонуарный сериал захватывает не только красивой картинкой — в нем поднимаются социальные вопросы, актуальные для нашего, реального мира.