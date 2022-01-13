Меган Фокс объявила о помолвке с Machine Gun Kelly

Лос-Анджелес, 13 января. Музыкант Machine Gun Kelly сделал предложение руки и сердца звезде франшизы «Трансформеры» Меган Фокс. Актриса поделилась кадрами романтичного события.

Голливудская пара привлекла к себе внимание на ковровых дорожках 2021 года, уже тогда поклонники актрисы заметили, что она расцвела в новых отношениях.

Судя по всему, намерения музыканта оказались серьезными: на днях рэпер сделал предложение возлюбленной. Фокс объявила поклонникам о помолвке и поделилась эмоциями.

«Полтора года спустя, пройдя вместе через ад и посмеявшись больше, чем я когда-либо могла себе представить, он попросил меня выйти за него замуж. И точно так же, как в каждой жизни до этой, и как в каждой жизни, которая последует за ней, я сказала «да»», — поделилась актриса.

Рэпер выбрал для романтического события памятное место и даже лично разработал дизайн помолвочного кольца для Фокс. Скромное по размерам украшение состоит из драгоценных камней, самыми крупными из которых стали бриллиант и изумруд.

В прошлом году замуж вышли также Пэрис Хилтон и Ариана Гранде. ФАН составил список звездных свадеб 2021 года.