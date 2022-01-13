The National Interest: Россия является великой державой и заслуживает уважения

Американским властям необходимо перестать относиться к России без уважения, поскольку она как великая держава его заслуживает. Об этом в статье для американского журнала The National Interest заявил старший научный сотрудник Центра американского прогресса Лоуренс Корб.

По словам эксперта, он в декабре 2021 года по приглашению Московского государственного института международных отношений целую неделю выступал с докладами о войнах США во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, а также об оборонном бюджете президента Джо Байдена, который тратит на эти цели больше, чем Дональд Трамп и Рональд Рейган, — в три раза больше, чем Китай, и в 10 раз больше, чем Россия.

Американский специалист во время поездки в Москву пообщался с российскими экспертами, которые рассказали ему, что лидеры СССР позволили Германии объединиться под гарантии того, что НАТО не будет расширяться на восток за счет стран бывшего Варшавского договора. Несмотря на то, что США отказываются от своих обещаний, есть свидетели того, что некоторые представители американских властей пообещали не расширять Альянс в сторону России, чтобы положить конец холодной войне.

Так, например, последний американский посол в СССР Джек Мэтлок подтвердил, что Михаил Горбачев получил заверение от США, что Альянс не будет расширяться за счет стран Восточной Европы. Роберт Гейтс, который во время распада Советского Союза был заместителем советника по национальной безопасности США, резко выступал против расширения НАТО.

Федеральное агентство новостей /

С такими же обещаниями выступали и лидеры Германии, Франции и Великобритании. Эту позицию поддерживали многие важные деятели из числа бывших правительственных чиновников — например, автор доктрины сдерживания Джордж Кеннан. Он предупреждал власти США, что расширение Альянса станет роковой ошибкой для Белого дома.

«Расширение стало бы самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны... Такое решение подтолкнет внешнюю политику России в направлениях, которые решительным образом будут нам не по нраву», — заявил Кеннан еще в 1997 году.

Несмотря на это, в 1999 году НАТО приняла в свой состав Польшу, Чехословакию и Венгрию, в 2004 году — еще семь стран, включая Латвию, Литву и Эстонию. Затем, в 2008 году, президент Джордж Буш — младший выдвинул идею о приглашении в Альянс Украины и Грузии.

Лоуренс Корб предупредил, что Вашингтону лучше не вступать в конфронтацию с Москвой, поскольку Россия при президенте Владимире Путине находится в лучшей экономической форме, чем при советской власти. Кроме того, США не могут просто так принять Грузию и Украину в состав НАТО, так как для этого нет необходимого количества голосов из числа остальных 28 членов военно-политического блока.

«Русские считают, что мы относимся к ним без того уважения, которого заслуживает великая держава. Некоторые политологи фактически высмеяли Фрэнсиса Фукуяму за то, что он объявил о конце истории после распада Советского Союза, и взамен процитировали слова из книги Стивена Коэна, который высоко оценил Путина за то, что тот вновь поставил Россию на ноги, вернув ее к нормальной жизни», — резюмировал Лоуренс Корб.

Политолог, экс-руководитель израильской службы «Натив» Яков Кедми ранее заявил, что излишняя самоуверенность погубит США на переговорах с Россией по безопасности.