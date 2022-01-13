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Двое офицеров израильской армии по ошибке застрелены сослуживцем

Весь мир
Двое офицеров израильской армии по ошибке застрелены сослуживцем
Global Look Press  /  Nasser Ishtayeh / Keystone Press Agency

Тель-Авив, 13 января. Два офицера Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по ошибке застрелены сослуживцем во время патрулирования на Западном берегу реки Иордан. Майоры Итамар Эльхарар и Офек Аарон, занимавшие должность командиров рот в составе специального подразделения «Эгоз», погибли от полученных ранений.

Как сообщается, офицеры заметили вооруженного человека возле базы «Наби Муса», не сумев идентифицировать его как солдата ЦАХАЛ. Посчитав его поведение подозрительным, они сделали предупредительные выстрелы в воздух. В свою очередь, третий военнослужащий также не опознал своих сослуживцев и подумал, что те его атаковали. Ответным огнем оба офицера были убиты.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выразил соболезнования семьям погибших, заявив, что их смерть «оплакивает вся нация». В свою очередь, армейское руководство пытается разобраться в этом инциденте, который считается нехарактерным для израильских войск. Как сообщается, подобных случаев не отмечалось в течение последних двух десятилетий. Начальник штаба ЦАХАЛ Авив Кохави и глава Центрального командования, генерал-майор Иегуда Фукс намерены сформировать группу специалистов, которые проведут расследование по данному делу.

Происшествие случилось через два месяца после упрощения правил, которые регулируют возможность стрельбы по людям, подозреваемым в краже оружия. Решение было принято из-за того, что указанная проблема наблюдается на Западном берегу довольно часто. После внесения поправок солдатам разрешалось сразу открывать огонь на поражение в тех случаях, когда у них есть обоснованные подозрения, что цель похитила оружие. Прежде солдатам разрешалось стрелять лишь для защиты своей жизни. Действие нового регламента распространяется не только на базы и иные закрытые объекты, но и любые места, где есть военное присутствие.

По заявлению пресс-секретаря ЦАХАЛ бригадного генерала Рана Кочава, следственная группа проверит, могли ли новые правила стать одной из причин последнего происшествия. Он также призвал родственников и близких погибших проявить терпимость и сострадание к офицеру, который по ошибке убил своих товарищей. Имя стрелявшего пока не разглашается, вероятно, по соображениям безопасности.

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израиль стрельба происшествие
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