«Доберут средним чеком»: почему снижение наценки до 10% на продукты не защитит кошелек покупателя

Крупные торговые сети согласились снизить наценку на базовые продукты. Еще в 2021 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России провела ряд совещаний с крупными ритейлерами. Целью было «выработать механизмы ответственного ценообразования, направленные на добровольное взятие на себя обязательств по снижению цен на социально значимые продовольственные товары», говорится на сайте ведомства. Как итог — 12 января 2022 года АО «Тандер» и Х5 Retail Group изъявили готовность установить максимальный уровень наценки на базовые продукты в 10%, а торговая сеть «Бристоль» — 10-15%.

На данный момент ФАС рассматривает эти предложения. Однако даже если эти предложения воплотятся в жизнь, для конечного потребителя мало что изменится. Скорее всего, столь низкая наценка коснется самой дешевой категории товаров, при этом товары среднего ценового сегмента в ответ могут подорожать, чтобы компенсировать потери бизнеса. Об этом в беседе с ФАН рассказал независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.

«У нас нет ни одного ритейлера в российской юрисдикции. По сути, они все де-юре являются зарубежными бизнес-компаниями, поэтому многие сети торгуют своими акциями. Таким образом они привлекают инвестиции цивилизованного мира. А успех бизнеса, который торгуется на IPO, измеряется деньгами», — сказал Анфиногенов.

Он объяснил, что владельцев ритейла и бизнес-структур не интересует падение покупательского спроса или соотношение доллара к рублю — им интересен четкий план, который был бы понятен акционерам и который свидетельствовал бы о том, что их дела идут в гору. По его словам, это рождает нормативы для закупщиков, которые влияют на маржинальность каждой категории и компромисс в маржинальности, который допускают в ценообразование товаров-индикативов.

facebook.com / Александр Анфиногенов

«В целом это будет потемкинская деревня: где-то ритейлеры подвинутся, но где-то обязательно доберут средним чеком. Поскольку они не могут сделать так, чтобы из-за решения Госдумы РФ акционеры в лице добропорядочных буржуа, живущих за рубежом, вдруг недополучили свои дивиденды. Весь этот зоопарк так и будет продолжаться из года в год. Мы с вами ни разу не видели, чтобы действительно было падение цен. Мне кажется, в истории снижения цен на продукты питания последнее было при жизни [Иосифа] Сталина, дальше цены только росли. А в нашем 30-летнем обществе зарождающего капитализма это вообще нонсенс», — высказался эксперт.

По убеждению Анфиногенова, чтобы государство могло полноценно регулировать ценообразование основных товаров на продовольственном рынке, нужны четкие правила игры. Ритейлеры — это место встречи производителя продуктов питания и покупателя, находиться оно должно в российской юрисдикции. Пока происходит «бардак с юридической точки зрения», никакого рычага давления на законодательном уровне на ритейлеров нет. Поэтому все законодательные акты, которые инициирует Совфед или Госдума, носят рекомендательный характер, а бизнесмены уже решают — выполнять рекомендации или нет.

«Да, чтобы снять напряженность в обществе сейчас сымитируют снижение стоимости на товары первой цены, то есть на самый дешевый хлеб, молоко и какие-нибудь глазированные сырки, а в среднем ценовом сегменте доберут свой минус на все 100%. Поэтому никакого облегчения для покупателей это решение не принесет», — уверен эксперт.

Ранее ФАС России выдала представителям сетей «Пятерочка» и «Магнит» в Подмосковье предупреждение о завышении цен на продовольственные товары. По данным надзорного ведомства, в некоторых муниципальных образованиях торговые сети, пользуясь своим доминированием, завышали стоимость пшеничной муки, хлеба, курицы и свинины до 10% по сравнению с установленной в городских округах, где признаки доминирующего положения отсутствовали.