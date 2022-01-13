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В Петербурге перевернулась цистерна с дизельным топливом

Происшествия

ДТП произошло на 43-м километре трассы ЗСД. Цистерна с соляркой отцепилась от грузовика и перевернулась на бок, топливо начало растекаться по дороге через горловины емкости.

На место аварии прибыло сразу несколько подразделений пожарно-спасательных частей.

Периметр розлива горючей жидкости был обложен песком во избежание растекания пятна. Солярку засыпают адсорбентом.

Спасатели ожидают прибытие крана, чтобы поднять цистерну горловинами вверх. Из одной из них продолжает сочится горючая жидкость.

Движение транспорта на этом участке ЗСД затруднено и осуществляется по одной полосе. Работает десять единиц спасательной техники. Причины ДТП выясняются.

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Все новости / Происшествия / В Петербурге перевернулась цистерна с дизельным топливом
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