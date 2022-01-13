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Росстат: свекла стала лидером по росту цен в 2021 году

Экономика
Росстат: свекла стала лидером по росту цен в 2021 году
pixabay.com  /  Desertrose7

Москва, 13 января. Инфляция в России на конец 2021 года составила порядка 8,4%, что является максимумом с 2015 года. Однако рост цен на некоторые товары в прошлом году заметно превысил этот показатель, пишут «Известия».

Согласно данным Росстата, лидером по среднегодовому увеличению стоимости стала свекла — ее подорожание достигло 62%. Максимальный рост цен также отмечен в непродовольственных товарах: в частности, пиломатериалы стали дороже на 53%, а металлочерепица — на 50%.

Поднялась стоимость и таких базовых продуктов потребительской корзины, как картофель (49%) и морковь (48%). С небольшим отставанием от них идет белокочанная капуста, цена которой выросла на 42%. В целом же овощи подорожали на 17%.

Кроме того, по информации Росстата, потребительские цены на табачные изделия по итогам 2021 года выросли на 16,37%.

Российские ретейлеры ранее предложили Федеральной антимонопольной службе ввести ограничение торговой наценки более чем на 20 социально значимых продуктов. Ожидается, что товары по минимальной стоимости будут доступны в каждом магазине даже при повышенном спросе, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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