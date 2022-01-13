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Политолог Кедми заявил, что США не удастся уговорить Финляндию и Швецию вступить в НАТО

Политика
Политолог Кедми заявил, что США не удастся уговорить Финляндию и Швецию вступить в НАТО
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 января. Власти США зря стараются уговорить Финляндию и Швецию стать частью НАТО, считает военный эксперт, политолог Яков Кедми.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов обсуждать с Финляндией и Швецией вступление в НАТО, если эти страны изъявят такое желание. Ее высказывание раскритиковал Кедми, который отметил, что США не удастся уговорить эти страны вступить в военный альянс.

«Зря старается, так как все знают, что она (..) безграмотная. Почему она каждый раз хочет это еще раз продемонстрировать?» — жестко прошелся по Нуланд Яков Кедми.

Политолог Кедми заявил, что США не удастся уговорить Финляндию и Швецию вступить в НАТО
flickr.com / U.S. Department of State

По словам политолога, Нуланд стоит знать, что Финляндия не имеет права вступать ни в какие военные союзы, так как ограничена Парижским соглашением. Власти Швеции же заявили, что самостоятельно будут заботиться о своей безопасности, а значит не нуждаются в помощи США и их союзников.

Кедми заключил, что своим высказыванием Нуланд показала полную политическую неграмотность и теперь соревнуется в глупости с главой Госдепа США.

Ранее в Кремле отреагировали на возможное вступление Финляндии в НАТО. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия обеспокоена любым расширением Альянса, поскольку военно-политический блок являет инструментом конфронтации.

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