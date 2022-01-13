Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 12:41
12:40
Происшествия
Двух бывших заместителей главы КНБ задержали по делу о госизмене в Казахстане
12:37
Происшествия
ФАН публикует видео с места аварии на ЗСД, где перевернулась цистерна с топливом
12:28
Общество
Режиссер Джеймс Ван объявил о завершении съемок второй части фильма «Аквамен»
12:23
Политика
Обозреватель Руст: Киеву не стоит радоваться отказу НАТО от предложений РФ о нерасширении Альянса
12:23
Общество
Первый завозной случай штамма «Омикрон» зарегистрировали в Якутии
12:22
Весь мир
Власти Бостона ликвидировали «город бездомных»
12:20
Общество
Первый случай заражения «Омикроном» выявлен в Воронежской области
12:20
Политика
Глава МИД ФРГ Бербок выступила за европейское противостояние России и Китаю
12:19
Общество
Количество молодых работников за год снизилось почти на полмиллиона в России
12:18
Происшествия
Пожилую женщину с выколотыми глазами обнаружили в квартире на юге Петербурга
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Опубликованы предсказания Ванги и Нострадамуса, которые уже сбылись и еще сбудутся

Общество
Опубликованы предсказания Ванги и Нострадамуса, которые уже сбылись и еще сбудутся
pixabay.com

Москва, 13 января. Великие пророки Ванга и Нострадамус предсказали человечеству ряд событий, которые произойдут в 2022 году. Кроме того, многие из их пророчеств, сделанные ранее, уже сбылись.

Болгарская провидица часто давала прогнозы, которые затрагивали Россию. Однако, чтобы разгадать предсказания, следует правильно истолковать их.

Еще в 1969 году еще молодая Ванга воскликнула: «Ее погубит платье! Вижу в дыму и огне оранжево-желтое платье!». Тогда никто не придал этому значения, но в 1989 году индийский политик Индира Ганди надела платье яркого цвета и сняла свой бронежилет. В этот день ее убили выстрелом из огнестрельного оружия.

«Кстати, именно Ванга предсказала России перестройку. Ей пришло видение, где Россия – это сад в снегу, звучат мужской и женский голоса, а соки питают деревья из глубин», — сообщает «Слово и Дело».

Нострадамусу тоже удалось сделать несколько сбывшихся предсказаний. В своих видениях он смог разглядеть рождение Адольфа Гитлера, Великий лондонский пожар и появление атомной бомбы.

На 2022 год Ванга предсказывала сближение России с Китаем. Однако, согласно ее пророчествам, отношения с Западом разладятся еще сильнее. Нострадамус же считает, что в грядущем году мир разрушат исламистские радикалы, живущие в Европе.

Ясновидящая Ванга предрекла человечеству новую пандемию в 2022 году. Группа исследователей найдет в Сибири смертельный вирус.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Опубликованы предсказания Ванги и Нострадамуса, которые уже сбылись и еще сбудутся
ванга нострадамус предсказания
Комментировать