Опубликованы предсказания Ванги и Нострадамуса, которые уже сбылись и еще сбудутся

Москва, 13 января. Великие пророки Ванга и Нострадамус предсказали человечеству ряд событий, которые произойдут в 2022 году. Кроме того, многие из их пророчеств, сделанные ранее, уже сбылись.

Болгарская провидица часто давала прогнозы, которые затрагивали Россию. Однако, чтобы разгадать предсказания, следует правильно истолковать их.

Еще в 1969 году еще молодая Ванга воскликнула: «Ее погубит платье! Вижу в дыму и огне оранжево-желтое платье!». Тогда никто не придал этому значения, но в 1989 году индийский политик Индира Ганди надела платье яркого цвета и сняла свой бронежилет. В этот день ее убили выстрелом из огнестрельного оружия.

«Кстати, именно Ванга предсказала России перестройку. Ей пришло видение, где Россия – это сад в снегу, звучат мужской и женский голоса, а соки питают деревья из глубин», — сообщает «Слово и Дело».

Нострадамусу тоже удалось сделать несколько сбывшихся предсказаний. В своих видениях он смог разглядеть рождение Адольфа Гитлера, Великий лондонский пожар и появление атомной бомбы.

На 2022 год Ванга предсказывала сближение России с Китаем. Однако, согласно ее пророчествам, отношения с Западом разладятся еще сильнее. Нострадамус же считает, что в грядущем году мир разрушат исламистские радикалы, живущие в Европе.

Ясновидящая Ванга предрекла человечеству новую пандемию в 2022 году. Группа исследователей найдет в Сибири смертельный вирус.