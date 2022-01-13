Актриса Александра Яковлева восстанавливается после лечения в онкоцентре

Москва, 13 января. Звезда советского кино Александра Яковлева с прошлой осени не выходит на связь с поклонниками. Артистка прошла курс терапии в онкоцентре и теперь находится на реабилитации.

Яковлева продолжает тяжелую борьбу с онкологическим заболеванием. Два месяца назад артистка проходила лечение в онкоцентре — тогда она еще общалась с поклонниками в соцсетях, но не публиковала новый контент. Теперь она восстанавливается. В отделении партии «Справедливая Россия» подтвердили ФАН, что не имеют информации об ухудшении самочувствия актрисы.

Яковлева узнала о своем диагнозе четыре года назад. Врачи обнаружили у артистки признаки рака груди, о чем она призналась лишь в 2019 году. Диагноз не помешал ее деятельности: звезда занималась общественными работами в Калининграде и даже приняла участие в выборах.