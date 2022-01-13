Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 12:41
12:40
Происшествия
Двух бывших заместителей главы КНБ задержали по делу о госизмене в Казахстане
12:37
Происшествия
ФАН публикует видео с места аварии на ЗСД, где перевернулась цистерна с топливом
12:28
Общество
Режиссер Джеймс Ван объявил о завершении съемок второй части фильма «Аквамен»
12:23
Политика
Обозреватель Руст: Киеву не стоит радоваться отказу НАТО от предложений РФ о нерасширении Альянса
12:23
Общество
Первый завозной случай штамма «Омикрон» зарегистрировали в Якутии
12:22
Весь мир
Власти Бостона ликвидировали «город бездомных»
12:20
Общество
Первый случай заражения «Омикроном» выявлен в Воронежской области
12:20
Политика
Глава МИД ФРГ Бербок выступила за европейское противостояние России и Китаю
12:19
Общество
Количество молодых работников за год снизилось почти на полмиллиона в России
12:18
Происшествия
Пожилую женщину с выколотыми глазами обнаружили в квартире на юге Петербурга
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Онлайн-приемная Заксобрания ЯНАО получила более 56% обращений ямальцев

Политика
Онлайн-приемная Заксобрания ЯНАО получила более 56% обращений ямальцев
TACC  /  Рюмин Александр

Салехард, 13 января. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа стали активнее выбирать цифровые технологии для общения с депутатами законодательного собрания региона.

В 2021 году через онлайн-приемную на сайте окружного парламента было подано 56% обращений от общего их количества. Всего за ушедший год ямальцы подали более 1 760 обращений.

Активнее остальных к парламентариям обращались жители Салехарда, Ноябрьска и Пуровского района. Реже депутатам писали из Красноселькупского района — всего четыре сигнала, передает «Север-Пресс».

«Сохраняется тренд на онлайн-обращения – больше половины всех сообщений поступает через сеть. Мы активно используем видео- и телефонную связь, депутатам всегда можно написать в социальных сетях», — рассказал спикер Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Чаще всего ямальцы обращаются по вопросам на темы ЖКХ, соцсферы, мер поддержки, образования и здравоохранения.

Ранее сообщалось, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вошел в рейтинг глав регионов по итогам 2021 года. По итогам исследования Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» чиновник стал восьмым в первой группе рейтинга, тогда как по итогам 2020 года он был на 13 строчке топа.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Онлайн-приемная Заксобрания ЯНАО получила более 56% обращений ямальцев
ямал янао обращения
Комментировать