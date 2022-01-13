Онлайн-приемная Заксобрания ЯНАО получила более 56% обращений ямальцев

Салехард, 13 января. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа стали активнее выбирать цифровые технологии для общения с депутатами законодательного собрания региона.

В 2021 году через онлайн-приемную на сайте окружного парламента было подано 56% обращений от общего их количества. Всего за ушедший год ямальцы подали более 1 760 обращений.

Активнее остальных к парламентариям обращались жители Салехарда, Ноябрьска и Пуровского района. Реже депутатам писали из Красноселькупского района — всего четыре сигнала, передает «Север-Пресс».

«Сохраняется тренд на онлайн-обращения – больше половины всех сообщений поступает через сеть. Мы активно используем видео- и телефонную связь, депутатам всегда можно написать в социальных сетях», — рассказал спикер Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Чаще всего ямальцы обращаются по вопросам на темы ЖКХ, соцсферы, мер поддержки, образования и здравоохранения.

Ранее сообщалось, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вошел в рейтинг глав регионов по итогам 2021 года. По итогам исследования Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» чиновник стал восьмым в первой группе рейтинга, тогда как по итогам 2020 года он был на 13 строчке топа.