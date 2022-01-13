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«Эмирейтс» станет соперником «Зенита» на предсезонном сборе в ОАЭ

  /   Обновлено: 13 января 2022 11:53
Спорт
«Эмирейтс» станет соперником «Зенита» на предсезонном сборе в ОАЭ
vk.com  /  ФК Зенит

Дубай, 13 января. Определился соперник петербургского «Зенита» по первому матчу на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Футболисты петербургского «Зенита» в четверг вылетели на первый предсезонный сбор, который пройдет в Дубае. Пресс-служба сине-бело-голубых сообщила на официальном сайте, что соперником команды Сергея Семака по первому матчу в 2022 году станет выступающий в чемпионате ОАЭ «Эмирейтс». Товарищеская игра состоится 19 января. «Зенит» трижды встречался с клубом из Рас-эль-Хаймы. Все матчи завершились победами сине-бело-голубых.

Подопечные Семака ушли на зимнюю паузу в РПЛ, занимая первое место в турнирной таблице. В 18 матчах чемпионата России по футболу «Зенит» набрал 38 очков и на два балла опережает располагающееся на второй строчке московское «Динамо».

Ранее столичный «Локомотив» объявил о переходе нападающего Яна Кухты. Форвард сборной Чехии подписал с «железнодорожниками» контракт до 2026 года.

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Все новости / Спорт / «Эмирейтс» станет соперником «Зенита» на предсезонном сборе в ОАЭ
Зенит оаэ сборы эмирейтс
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