Депутат Рады Бойко: Украина сама виновата в невозможности вступить в НАТО

Киев, 13 января. Украина предпринимает активные попытки по вступлению в НАТО и Евросоюз, однако в этих организациях страну никто не ждет, заявил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

По его словам, существенная доля ответственности за ситуацию лежит на самой Украине. В НАТО и ЕС не высказывают абсолютно никакого интереса к тому, чтобы принять Украину, однако назойливый Киев продолжает стучаться в закрытую дверь из года в год.

«Мне непонятна логика. В Евросоюз нас не берут, в НАТО нас не берут, тем не менее принимаются документы, что мы идем в ЕС, НАТО... А сигналы идут такие, мол, ребята, мы вас там не видим», — сказал он.

На Западе прекрасно видят, как коррупция на Украине поглощает огромные бюджеты, резюмировал он.

Ранее стало известно, что Правительство Германии исключило скорое вступление Киева в НАТО. В бундестаге подчеркнули, что вопрос даже не обсуждается.