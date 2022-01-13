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Сильные дожди вызывали наводнение во Франции

Происшествия

Юго-запад Франции в последние дни стал больше напоминать Венецию. Улицы города Ля-Реоль затопило после сильных дождей.

Река Гаронна вышла из берегов и поглощает населенные пункты со скоростью три сантиметра в час. Местных жителей пришлось срочно эвакуировать, спецслужбы вывезли сотни человек.

Наводнение уже стало причиной смерти 70-летней женщины. Пенсионерка утонула в канаве около своего дома. Чтобы уберечь население от опасности, в затопленных районах закрыли школы, отменили движение транспорта. 

Уровень воды поднялся до 8,7 м. Эксперты сообщают, что в некоторых районах он может увеличиться до девяти метров.

 «Река Гаронна немного злится в последнее время», — комментирует фотографии последствий потопа местный житель Жан-Стефан.

«Теперь Гаронна занимает немного больше места», — иронизирует пользователь Сети.

Поток воды также может разрушить защитные дамбы Ла-Реоля. Ранее укрепления уже были повреждены из-за паводков в феврале 2021 года. Их восстановили с помощью мешков с землей, но преграда может не выдержать нового натиска стихии.

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франция наводнение
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