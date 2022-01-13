Законопроект о пожизненном заключении педофилов могут принять в России до 1 февраля

Москва, 13 января. Законопроект о пожизненном заключении педофилов в России могут рассмотреть и принять до 1 февраля текущего года.

С просьбой ускорить принятие данного закона обратились костромские депутаты. Об этом написал спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Вчера депутаты Костромской облдумы обратились к нам с просьбой ускорить принятие этого закона. Решения о наказании педофилов ждет и общество. Правильно рассмотреть и принять его до 1 февраля. Скорее всего, по этому вопросу депутаты будут единодушны», — подчеркнул он.

Ввести в России пожизненный надзор за педофилами ранее предложила вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова. Она подчеркнула, что законопроект, предполагающий ужесточение наказания для педофилов, должен быть принят как можно скорее.