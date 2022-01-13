Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 12:40
12:40
Происшествия
Двух бывших заместителей главы КНБ задержали по делу о госизмене в Казахстане
12:37
Происшествия
ФАН публикует видео с места аварии на ЗСД, где перевернулась цистерна с топливом
12:28
Общество
Режиссер Джеймс Ван объявил о завершении съемок второй части фильма «Аквамен»
12:23
Политика
Обозреватель Руст: Киеву не стоит радоваться отказу НАТО от предложений РФ о нерасширении Альянса
12:23
Общество
Первый завозной случай штамма «Омикрон» зарегистрировали в Якутии
12:22
Весь мир
Власти Бостона ликвидировали «город бездомных»
12:20
Общество
Первый случай заражения «Омикроном» выявлен в Воронежской области
12:20
Политика
Глава МИД ФРГ Бербок выступила за европейское противостояние России и Китаю
12:19
Общество
Количество молодых работников за год снизилось почти на полмиллиона в России
12:18
Происшествия
Пожилую женщину с выколотыми глазами обнаружили в квартире на юге Петербурга
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Мрачное предсказание старца Оптинского столетней давности начало сбываться

Общество
Мрачное предсказание старца Оптинского столетней давности начало сбываться
pixabay.com

Москва, 13 января. Старец Нектарий Оптинский более сотни лет назад сделал страшное предсказание после приснившегося ему сна, а сейчас оно, возможно, начало сбываться.

Нектарий Оптинский оставил после себя множество пророчеств, часть из которых до сих пор остаются нерасшифрованными. Однако некоторые видения понять удалось, благодаря текстам старца.

Так, одно из его предсказаний оказалось посвящено событиям грядущего будущего. Подобные прогнозы нередко кажутся фантастическими и заоблачными, но вмиг обретают смысл, когда начинают наконец сбываться.

Святому старцу в начале XX века приснился такой же сон, который многим может показаться странным. Нектарий Оптинский смог увидеть дату конца света, хотя с самого начала его словам никто не придавал особого значения, и о пророчестве забыли на долгие сто лет.

Мрачное предсказание старца Оптинского столетней давности начало сбываться
pixabay.com/PD /

Но не так давно предсказание вновь всплыло, оказавшись на слуху. Как стало известно, старец в 1917 увидел во сне разговор апостола Петра и Иисуса. Первый спросил, когда закончатся муки человечества, на что Сын Божий ответил, что дает сроку до 22-го года.

«Если люди не покаются, не образумятся, то все так погибнут», — приводят слова из сновидения Оптинского «Народные Новости».

При этом в 1922 году ничего подобного не произошло, что наталкивает на другую мысль, поскольку события 2022 года еще только должны случиться. В связи с этим толкователи придерживаются мнения, что если пророчество не стало явью сотню лет назад, то вполне может реализоваться и сейчас.

Известный советский предсказатель Вольф Мессинг также затрагивал тему будущего, в частности, касающегося России. Медиум предсказал нелегкие времена, которые должны наступить в стране в 2022 году.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Мрачное предсказание старца Оптинского столетней давности начало сбываться
конец света пророчество нектарий оптинский
Комментировать