Мрачное предсказание старца Оптинского столетней давности начало сбываться

Москва, 13 января. Старец Нектарий Оптинский более сотни лет назад сделал страшное предсказание после приснившегося ему сна, а сейчас оно, возможно, начало сбываться.

Нектарий Оптинский оставил после себя множество пророчеств, часть из которых до сих пор остаются нерасшифрованными. Однако некоторые видения понять удалось, благодаря текстам старца.

Так, одно из его предсказаний оказалось посвящено событиям грядущего будущего. Подобные прогнозы нередко кажутся фантастическими и заоблачными, но вмиг обретают смысл, когда начинают наконец сбываться.

Святому старцу в начале XX века приснился такой же сон, который многим может показаться странным. Нектарий Оптинский смог увидеть дату конца света, хотя с самого начала его словам никто не придавал особого значения, и о пророчестве забыли на долгие сто лет.

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Но не так давно предсказание вновь всплыло, оказавшись на слуху. Как стало известно, старец в 1917 увидел во сне разговор апостола Петра и Иисуса. Первый спросил, когда закончатся муки человечества, на что Сын Божий ответил, что дает сроку до 22-го года.

«Если люди не покаются, не образумятся, то все так погибнут», — приводят слова из сновидения Оптинского «Народные Новости».

При этом в 1922 году ничего подобного не произошло, что наталкивает на другую мысль, поскольку события 2022 года еще только должны случиться. В связи с этим толкователи придерживаются мнения, что если пророчество не стало явью сотню лет назад, то вполне может реализоваться и сейчас.

Известный советский предсказатель Вольф Мессинг также затрагивал тему будущего, в частности, касающегося России. Медиум предсказал нелегкие времена, которые должны наступить в стране в 2022 году.